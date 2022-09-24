中国湖泊干涸 真的是个“欲哭无泪”?

中国/气候/干旱

中国当局首次对中国中部的鄱阳湖发出了 "红色警报"。中国最大的淡水储备在9月23日星期五达到1951年以来的最低水平。

广告 继续浏览后续

面对前所未有的干旱，中国最大的湖泊出现红色警报。在不到两个月的时间里，中国著名的鄱阳湖已经失去了90%的湖水表面积。

据本台在北京的记者Stéphane Lagarde报道称，中国的湖泊已经见底了吗？尽管还没有，但情况已经严重到足以触发这个 "红色警报"。鄱阳湖的水位在9月22日星期四达到7.10米。自70多年前开始记录以来，中部江西省的水文学家从未见过湖水如此干涸。由于没有下雨，而且随着干旱，供水量缩减了60%以上，长江流域的大型天然水库正在缩小。在不到50天的时间里，它的表面积已经损失了90%。

在夏季看到它缩小并不稀奇，在旱季它的面积可以减少4/5ᵉ，达到1,000平方公里。然而，专家们现在说，这个大的天然淡水水面还不到250平方公里。

中国最大河流的支流日渐消退，似乎在干涸的河底画出一朵巨大的画面。如果不是因为紧急干涸情况，中国国家媒体播出的鸟瞰图几乎是美丽的。

而且天气预报显示地平线上没有任何云彩。如果不下雨，水位可能在未来几周内降到六米以下。据路透社说，地区水务局在评论中称，干旱情况也影响到安徽等邻近省份，那里的十个水库已经成为 "死潭"。换句话说，不可能将水放流到下游。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅