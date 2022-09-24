中国/唐山围殴女子案

中国河北省广阳区人民法院就轰动一时的唐山烧烤店打人案公开宣判，被告陈继志因寻衅滋事及聚众斗殴等罪，被判有期徒刑24年，其余27名被告被判6个月至11年不等。

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据中央社报道称，中国河北省唐山市6月一名男子性骚扰女子遭拒后，伙同多名男子痛殴当事人与劝架女子，主嫌陈继志因寻衅滋事及聚众斗殴等罪，23日被判有期徒刑24年。

法院官方判词称，经审理查明，2022年6月10日2时40分许，被告陈继志、马云齐、刘斌、陈晓亮、李鑫、沈小俊及李红瑞、刘某、姜某萍在河北省唐山市路北区机场路某烧烤店用餐。陈继志来到当时在店内餐叙的被害人王某某、李某、远某、刘某某桌旁，对王某某骚扰遭拒后殴打王某某，王某某与李某起身反抗。

陈继志、马云齐、刘斌、陈晓亮、李鑫分别在烧烤店内、店外便道及店旁小巷内，对4人持椅子、酒瓶殴打或拳打脚踢，沈小俊在烧烤店及旁边小巷内威胁远某不得报警。经鉴定王某某、刘某某的损伤程度构成轻伤二级；李某、远某的损伤程度构成轻微伤。

据消息称另查明，2012年以来，被告陈继志等人长期纠集，在唐山市等地以暴力、威胁等手段，从事非法拘禁、聚众斗殴、故意伤害、开设赌场、抢劫、掩饰、隐瞒犯罪所得、帮助讯息网络犯罪等违法行径，逐渐形成以陈继志为首，伙同王晓磊等7名被告的恶势力组织，为非作恶，欺压百姓，破坏当地经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。

官方报道称，部分人大代表、政协委员，部分被告的亲属及群众代表出席并旁听。

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