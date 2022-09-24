大陆赠台熊猫团团严重脑病变卧龙基地不排除赴台了解

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大猫熊的18岁约等于人类5、60岁，大猫熊平均寿命，生活在野外的约20几岁，人工圈养的约28到30岁。

2008年搭乘熊猫专机从四川成都抵达台湾的大陆国宝熊猫「团团」，在台湾14年后，上个月出现疑似癫痫症状。经过磁振造影检查，显示左大脑半球有局部液化坏死病变。四川大熊猫卧龙基地表示，大熊猫出现脑部病变很少见，对这个事件高度关注，不排除在台湾开放入境之后，组团来台了解情况。

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2008年搭乘熊猫专机从四川成都抵达台湾的大陆国宝熊猫「团团」，在台湾14年后，上个月出现疑似癫痫症状。经过磁振造影检查，显示左大脑半球有局部液化坏死病变。四川大熊猫卧龙基地表示，大熊猫出现脑部病变很少见，对这个事件高度关注，不排除在台湾开放入境之后，组团来台了解情况。

大熊猫团团、圆圆是2005年连战「破冰之旅」首度访问大陆后，国台办宣布赠送台湾的两岸友谊象征，也是台北市立动物园的人气明星。

台北市立动物园昨天举行记者会宣布，团团今年八月时行为出现异常，食欲不佳，8月23日出现疑似癫痫症状，园方安排牠9月中到台大附设动物医院接受磁振造影检查，结果显示左大脑半球有局部液化坏死病变，右大脑半球也有类似病变，兽医师将采取团团的脑脊髓液，继续化验，也会作整体的生理检查。

台北市立动物园大熊猫馆馆长陈玉燕说，磁振造影的检查结果，有这么大的病程变化让他们很意外。团团的照养将视后续检查结果来安排，在不影响安全的情况下，希望给团团比较好的环境，不要因为生病就限制牠。

兽医师郑秋虹说，团团左脑的枕叶和颞叶有大范围的坏死，右大脑的坏死范围比较小，会让团团服用抗癫痫的药物，持续密切观察，卧龙的熊猫发生过这样的状况，但不多，原因和最终结果都不同，后续病程如何进行，要看脑脊髓液的检验结果而定。

据了解，团团8月30和31日都出现轻微癫痫状况，持续约一、两分钟，现在食欲和行动都已经恢复得不错，食欲已经回到生病前的九成。

台北市长柯文哲昨说，团团、圆圆从小小猫熊时代，那黑白分明、软萌呆的温暖形象就疗愈了很多人的心，是大家到动物园一定要看的明星，一定会尽力给团团最好的治疗。

卧龙基地的熊猫过去没有太多脑部病变的病症，大陆的专家正密切关注团团的情况，台湾的兽医也和卧龙基地的专家保持密切联系，台湾最近正在研议，适度开放入境，如果如期在十月开放，卧龙基地极有可能派专家飞来台湾观察，也希望能将相关数据和数据带回参考。

团团今年18岁，大猫熊的18岁约等于人类5、60岁，大猫熊平均寿命，生活在野外的约20几岁，人工圈养的约28到30岁。

大陆国台办前主任陈云林在2005年连战结束大陆访问后，宣布赠送台湾两只大熊猫，但当时是陈水扁执政，台湾内部引发政治角力，多次受阻，直到马英九上任后的2008年，团团和圆圆终于顺利来台。

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