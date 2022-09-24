布林肯与王毅会见：中国批拜登挺台 美国促保持台海和平稳定

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美国国务卿布林肯周五告诉他的中国同僚王毅，需要维护台湾海峡的 "和平与稳定"。而根据中国外交部的一份声明，在与布林肯先生的会谈中，王毅指责美国总统拜登对台湾发出非常糟糕和危险的信号，鼓励台湾独立。

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据法新社今天发自纽约的报道称，布林肯呼吁台湾海峡和平与稳定。美国国务卿布林肯强调，维护台湾海峡的和平与稳定对维护地区和全球安全与繁荣至关重要。美国国务院发言人内德-普莱斯在布林肯与王毅于联合国大会期间举行的90分钟会议后报告了双方会见情况。

布林肯还警告中国外交部长，"如果中国向入侵一个主权国家的俄罗斯提供支持，将会产生什么样后果影响"。

中国官方称对俄乌战争是中立的，但中国多被西方指责对俄罗斯过于倾向，尽管美国官员在北京本周在联合国发表声明后表达了些微希望。

中国外交部长在纽约会见了乌克兰外长库列巴Dmytro Kouleba，王毅向库列巴保证北京正在呼吁尊重 "所有国家的领土完整"。

据一位不愿透露姓名的美国官员说，布林肯和王毅之间的会晤是 "极其真诚的、建设性的和彻底的"，而美国渴望与北京保持沟通渠道。这是自7月巴厘岛会谈以来布林肯与王毅的首次会面，当时两人表示愿意恢复对话。

一个月后，美国众议院议长佩洛西访问了台湾，并激起了北京的愤怒，两个大国之间的关系于是再度紧张。

据美国总统拜登上周日在接受采访时说，如果中国诉诸武力，美国准备进行军事干预。

根据中国外交部的一份声明，王毅在与布林肯先生的会谈中，指责美国 "发出非常糟糕和危险的信号"，鼓励台湾独立。

据中国外交部称，王毅告诉布林肯，中国希望与台湾 "和平统一"，并警告说"'台独'活动越猖獗，和平解决的可能性就越小"。

据这位美国官员说，布林肯向王毅坚称，美国承认一个中国的政策没有改变，并表示美国反对任何一方 "单方面改变现状"。

据法新社说，作为一种安抚的姿态，中国部长周四表示，他在纽约会见了美国气候特使、前首席外交官约翰-克里，尽管北京为报复佩洛西对台湾的访问而暂停了在该问题上的合作。

该报道称，尽管布林肯因他的父亲在周四去世而减少了日程安排，但布林肯仍坚持在周五举行与王毅的会谈。

周四在纽约的一次演讲中，王毅重申了北京对美国支持台湾的愤怒，北京认为台湾是中国领土的一部分。王毅对亚洲协会的研究中心称，"台湾问题正在成为美中关系中最危险的争论点。"

据法新社说，美国国会是台湾的坚定支持者。一项包括美国对台湾首次直接军事援助的法案最近在参议院通过了一个关键阶段。

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