柬埔寨沉船事故：3人死亡，8人失踪 均是中国人 疑遭贩至柬埔寨

中国/柬埔寨/网络欺诈

柬埔寨当局周六表示，周四一艘载有中国公民的船只在柬埔寨海岸沉没，3人死亡，8人失踪。柬埔寨帕西哈努克省政府发言人Kheang Phearom称，周六又发现了两具尸体，使确认的死亡人数增到3人，另外还有8人失踪。

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这艘载有41名中国人的船在柬埔寨西南部的西哈努克市附近倾覆。柬埔寨救援部门于周五找到了21名生还者。一名越南边防军告诉法新社，另外9人在两国边境的富国岛附近被越南海岸警卫队发现。

西哈努克市曾经是一个宁静的渔村，近年来，由于中国投资的蓬勃发展，包括开发了几十个赌场，已经发生了变化。越来越多的报告显示，中国人经常被人贩子带到该镇，在赌场或互联网欺诈活动中非法工作。

据柬埔寨当局称，这群中国人于9月11日从南部省份广东的一个港口乘船离开中国。一周后，他们被转移到国际水域里另一艘船上，该船有两名柬埔寨籍船员。

他们的新船在周四发生故障后开始下沉。这两名柬埔寨人弃船随后被另一艘船救起，但其他人则被留在了船上。

据柬埔寨该省发言人称，这两名柬埔寨国民已经被逮捕。

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