20大与清零 北京众大学缩短10.1长假促守在校园

中国/20大/清零

疫情的爆发和即将到来的假期导致中国收紧了对国内旅行的限制。

距离中共20大举行不到一个月，中国多地仍爆发疫情。为了防疫，多间在北京的高校都缩短“十一长假”至2或3天，有学校要求师生非必要不出北京，在校师生非必要不出校。

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北京多间高校为了防疫缩短“十一长假”至2或3天，有学校要求师生非必要不出北京，在校师生非必要不出校。而根据中国国务院办公厅印发的“关于2022年部分节假日安排的通知”，十一长假是由10月1日至7日放假调休，10月8日（周六）和10月9日（周日）正常上班。

据中央社引述消息报道，目前最少有19所在北京的高校，在十一长假有不同程度的缩短，不少学校将十一长假缩短至2天至3天，学校表示会将未安排放假的假期纳入寒假补放。

消息说，北京倡导市民就地过节，假期期间北京将加强机场口岸防疫管理。而7天内出现本土疫情的县（市、区、旗）人员严格限制进返北京，已抵北京的人需分类落实隔离观察、健康监测、核酸检测等措施，居家期间不外出。其他人员持48小时内核酸阴性证明和北京健康宝绿码正常进返京。进返京人员抵北京后7天内不聚餐、不聚会、不前往人群密集场所，要3天2检。

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