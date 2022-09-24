709案核心人物周世峰刑满获释  其北大同学傅政华被判终身监禁

中国/人权

被中国官媒称为是“死磕派”律师的纠集者的709案核心人物，前北京锋锐律师事务所主任周世峰律师今天刑满获释，就在他获释的前夕，他曾经的同学，前司法部长傅政华因受贿、徇私枉法一案被当局判处死缓，引发网络热议。

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据锋锐律师所前律师刘晓原的推特介绍，今天周世锋律师已经刑满回家，鉴于709案的另一涉案律师王全璋律师2020年出狱后，一度被移送到户籍地济南，并且遭禁止回北京；之后虽然被允许回到北京与家人团聚，但也一直受到当局严密监控。拥有北京户籍的周世锋，是否能够留在北京备受关注。尤其是在召开二十大的前夕。

就在周世锋刑满获释的前一天，他曾经的同学，将他投入监狱的中国前司法部长傅政华因受贿、徇私枉法一案被长春市中级人民法院判处死缓，判决明确，他将被终身监禁，不得减刑。

据刘晓原律师介绍，周世锋律师与傅政华曾经是北大法律硕士班的同班同学。709事件爆发时，傅政华担任公安部常务副部长且分管维稳工作。2018年傅政华被任命为司法部长的当月周世锋就被吊销律师执照。之后，北京市司法局又迅速做出吊销北京锋锐律师事务所执业证的决定。

刘晓原律师表示当初傅政华指挥抓捕周世锋等人时，不知是否想到过自己也会有落马的这一天？

今年三月获释的余文生律师向法广表示:周世锋律师是709案件的核心律师，也是我十分敬重的兄长。他的获罪获刑是中国人权法治倒退的一个标志。长刑7年，也证明了他在人权群体、人权律师中地位和作用，也是中共当局对他的忌惮，也证明了中共当局假民主真专制。希望他的获释是真正的获释，也希望中共当局认真反省，不要在反人类的道路上越走越远。

北京维权律师浦志强在推特上表示。“709”要犯周世锋律师今天刑满回家，而今，弄他的孙力军、傅政华，刚开始终身监禁生涯。但在政权眼里，孙、傅好歹是同志，就算孙傅恶贯满盈，干过的坏事都可以翻盘，而唯独对律师们，不曾搞错。

旅居在法国中国律师陶景洲在推特上评论说，周世峰律师以“颠覆国家政权罪”被判刑七年，今天刑满出狱；傅政华在台上口口声声“提高政治站位、强化责任担当”，前天刚被判死缓，终身监禁。

2015年7月9日开始，中国当局在全国各地逮捕了数百名律师以及人权捍卫者，七年来，涉及709案的多名律师，例如王全璋以及余文生等律师均已获释，作为锋锐律所负责人的周世锋于2016年8月4日被当局以煽动颠覆国家政权罪判处7年监禁。

据透露，周世锋接案不多，但其律所云集王宇、王全璋、刘晓原等多位著名人权律师。周世锋和锋锐律师事务所也因此成为当局的眼中钉。

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