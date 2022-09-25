中共20大起步：法新社说习近平已将控制权妥入囊中 但仍有挑战

中国/20大

中国共产党周日说，它已经选出了下一次大会的所有代表，这次大会将于10月16日开始，应该会让总书记习近平第三届执掌政权，这表明中国共产党为下一次党代大会做好了准备，这也将使人们了解习近平对共产党的控制程度。

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五年一次的会议是中国共产党自1921年成立以来的第20次会议，预计也将导致掌握中国实权的全能政治局常委的改组。这次大会是中国政治日历上最重要的日子，将为这个世界上人口最多的国家和第二大经济体在未来几年的发展方向提供线索，这个国家目前正面临许多政治和经济问题。

据法新社说，20大也将使人们了解到习近平对党的控制程度。在2017年的上一次大会上，习近平将他的 "思想 "写入了党的纲领文件。几个月后，宪法被修改，取消了国家主席的两届任期限制。因此，习近平在理论上可以终身主持中华人民共和国的工作。

在北京举行的党的大会的会期时间没有具体说明。

据法新社说，代表全国各省和地区的2300名代表将提名近200名代表进入党的中央委员会，而中央委员会又将任命政治局的25名成员，包括其全能的常务委员会（今天有7名成员），这是中国真正的权力中心。这些投票其实就像走过场一样，因为政治局及其常务委员会的组成似乎是事先决定的。

分析人士说，如果共产党政权给人以团结的感觉，那么幕后的争斗则进展顺利，不过总书记仍在努力巩固自己权力。根据几年前的官方数据，自习近平在2012年底接任党国首脑以来，在持续的大规模反腐运动中，已有超过150万名官员受到惩罚。但长期以来，这位中国领导人一直被怀疑利用反腐运动来攻击共产党内部反对派。

大会开幕之时，中国正面临着许多挑战，包括增长急剧放缓和16-24岁年轻人的失业率急剧上升至近20%。

然而，该党的主要合法性在于提高人口的购买力。

习近平竭力维护的新冠病毒疫情"清零 "战略也越来越受到公众的质疑，尤其是商业界，他们对限制活动所带来的威胁感到震惊。

在国际上，习近平的中国和美国这个强劲对手之间的争论点已经成倍增加：贸易和技术、新疆维吾尔族的命运、香港的镇压以及围绕台湾的紧张局势。

法新社说，中国的外交政策被认为具有侵略性，这让西方和一些邻国感到担忧，尤其是北京同时拉近了与俄罗斯的距离，而俄罗斯自入侵乌克兰以来则一直受到西方的制裁。

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