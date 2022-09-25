党中央订出官员下台15标准 官媒跟进但谨慎避提与习近平相关条款

中国/20大

中共近期公布“推进领导干部能上能下”新规，明确干部下台的15种情形，包括政治能力不强，以及德、能、勤、绩、廉与所任职务要求不符等，中国官媒除呼应外，另宣传新规严中有爱，经过努力依然有“上”的机会，但网友们不认同。

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据中央社今天引述中国官方消息报道称，中共中央办公厅日前印发“推进领导干部能上能下规定” 修订版，即日起实施，强调坚持以中国领导人习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持全面从严治党。

中共在20大前发布规定，引来官媒陆续呼应，中国纪检监察报近日表示这无疑是一剂“清醒针”。打破一些尸位素餐者，不犯大错误就不会下的美梦。

而中国官媒经济日报今天刊载评论，也力捧中央亮出了干部优与劣的标尺、上与下的准绳，要把那些存在一定问题，但还不到严重违纪违法程度的干部调整下来。这篇评论表示，规定明确了15种情形，干部应该“能下”，整体而言，主要就是干部的德、能、勤、绩、廉与所任职务要求不符，不宜在现岗位继续任职。

但文章表示，推进干部能上能下，要坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，要营造良好氛围，且组织程序不是冷冰冰，应当体现对干部关心关爱的温度。干部经过努力，能力有了提高，依然有“上”的机会。

中央社说，不过，新规虽然说主要是调整还不到严重违纪违法程度的干部，但恐怕不是人人有把握不会被点名违纪违法，中国有不少高阶官员下场不是被开除就是陷入牢狱之灾。今年20大之前，前中国公安部副部长孙力军因受贿等罪，被判处死刑缓期2年执行，且被列为“孙力军政治团伙”的上海市公安局局长龚道安、重庆市公安局局长邓恢林、山西省公安厅厅长刘新云，也分别被判处无期徒刑及15年、14年有期徒刑；另前中国司法部长傅政华，22日也被判处死刑缓期2年执行。公安系统前高官被清洗后，这3天内同获重刑，被视为中共数十年来少见的震慑之举。

该报道称，中国官媒不提新规删除了届龄退休、任期届满等与习近平相关的条款，而大力宣传下台的15项标准与严管厚爱并重，因此中国网络平台上有留言指，所谓说对被下台的干部要严中有爱，是知易行难。

据该报道说，依照规定，干部被认定为15种不适宜担任现职的情况包括：政治能力不过硬，缺乏应有的政治判断力等；理想信念动摇，在重大原则问题上立场不坚定者；担当和斗争精神不强；政绩观存在偏差，“不能准确把握新发展阶段、完整准确全面贯彻新发展理念”等；违背党的民主集中制原则，独断专行或者任人唯亲等。

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