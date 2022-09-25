清零难题？中国疫情称通过火车传播

新冠病毒/中国

中国报告24日新增760例本土新冠病毒病例，近期疫情透过火车传播案例增多，一列自青海西宁至山东青岛的列车，至少涉及山东、江苏、湖北3省，关联已逾10病例。多地已发布紧急提醒，排查乘坐过相关时段Z274次列车人员，要求立即报备。

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据中央社今天引述中国官方消息报道，中国疫情透过火车传播，近日波及3省10病例。根据中国国家卫生健康委员会官网今天上午公布，24日零时至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠病毒共936例（含确诊与无症状感染者），其中本土760例、境外移入176例。

其中新增本土确诊159例，主要包括贵州86例、四川40例、黑龙江11例、西藏8例、广东6例等。另本土无症状感染601例，主要为宁夏171例、黑龙江163例、西藏103例、贵州94例等。

据该报道，除了个别省市外，中国疫情近期透过火车传播案例增多，其中从青海西宁始发，终点站为山东青岛的Z274次火车，近日乘客关联病例逾10例，涉及山东、江苏、湖北等，多地已发布紧急提醒，排查乘坐过相关时段Z274次列车人员，要求立即报备。Z274次列车由西宁站始发，终到青岛站，运行时间30小时8分，途经青海、甘肃、陜西、河南、江苏、山东等多省，共17站。

该报道称，中国卫健委公布，截至目前全国累计报告确诊病例24万9389例，累计追踪到密切接触者高达591万8762人，尚在医学观察的密切接触者13万1631人。

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