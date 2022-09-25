香港与缅甸足球友谊赛 中国国歌又遭嘘声 称“我们是香港”

香港/中国国歌

昨天晚上，在香港因新冠病毒疫情危机被禁止两年后的第一场公开足球比赛中，中国的国歌遭到香港球迷嘘声。中国颁发的法律称，对国歌国旗不敬属于犯罪。没有消息报告香港警方是否已经逮捕了，或将根据监控录像逮捕播放中国国歌时发出嘘声的观众。

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据法新社今天报道称，香港球场，中国国歌在新冠病毒疫情大流行后的第一场公开足球比赛中被嘘声淹没。该比赛是在香港队对缅甸队一场国际友谊比赛。

在新冠肺炎病毒疫情大流行之前，中国的国歌已经在2019年民主运动的大规模抗议活动中在香港的球场看台上被嘘过。

据媒体和一位在场的法新社记者报道，周六，在香港队和缅甸队的比赛前，配备有摄像机的警察看着观众对中华人民共和国国歌《义勇军进行曲》吹嘘了十秒钟之久，当时有12000多名观众在场。

嘘声的支持者们随后还大声呼喊："我们是香港"。

中国在2020年对香港实施国家安全法，禁止任何分裂、颠覆、恐怖主义或与外国势力勾结的行为。香港当局也已经通过了一项专门的法律，将任何不尊重中国国歌的行为定为犯罪，这一罪行可判处三年以下的监禁。

法新社说，2019年11月，中国香港与巴林和柬埔寨在同一体育场举行的两场世界杯预选赛中，中国国歌被长时间吹嘘。由于这一事件，国际足联对香港足球协会处以30,000瑞士法郎（30,500美元）的罚款。

2021年7月，一名男子因被指控侮辱国歌而被捕，当时中国国歌是在香港购物中心的屏幕上放映东京奥运会上香港击剑运动员张艾嘉获颁金牌的画面时被嘘吹的。

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