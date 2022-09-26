中国清零 法国在华公司就咳嗽

中国/法国/新冠病毒

据法国在华工商会一项调查显示，中国针对新冠病毒的清零战略正在对该国的经济造成严重损失，也使超过60%的在中国经营的法国公司正在遭受利润损失。

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据法新社今天发自北京的报道称，中国新冠病毒清零政策让法国公司咳嗽不止。中国当局要求一旦发现阳性案件，就会对城市、公司和工厂实施部分或普遍的禁闭。居民还需要每周接受几次PCR测试才能进入公共场所。

任何在中国境内旅行的人，如果在他们经过的城镇或地区发生病例，也有被强制隔离的风险。

法国在华工商会（CCI France Chine）在一项调查中指出，这种情况产生了巨大的不确定性，并给法国公司带来了压力，其中61.6%的公司面临利润损失。

由于疫情限制，三分之二的公司（68%）不得不限制他们的商务旅行，超过一半的公司（57%）面临需求下降，相当多的公司（38%）的生产线被中断。因此，近一半（43%）的企业正在重新审视他们在中国的投资，很大一部分（41%）的企业已经缩减了开支，21%的企业选择了裁员。

法国公司的另一个关切是如何引进外籍员工。潜在的候选人因健康限制而担心。此外，由于中国签发的签证数量少，入境者受到限制。

而且所有从国外抵达的旅客在入境时还需要自费在酒店接受10天的检疫。

据该报道，半数（50%）接受调查的公司表示，自新冠病毒大流行病开始以来，他们的外国雇员数量在下降。

在这些公司的主要要求中：缩短抵达中国的检疫期或增加航空班次。自2020年初以来，中国已经大大减少了这些往来。

他们还呼吁放弃对航空公司的制裁机制，根据该机制，如果一架飞机上超过4%的乘客在抵达中国时对冠状病毒检测呈阳性，中国当局将取消该航空公司航班至少一周。

据法新社，这项调查是在9月2日至14日期间进行的，有303家公司对问卷作出了回应。

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