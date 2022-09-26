中日邦交50年 今仍风风雨雨

中国/日本

北京和东京将在本月纪念半个世纪的正常化外交关系，但由于双方关系日益充满地缘政治问题，因此不会大张旗鼓地庆祝这一周年。

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据法新社今天报道称中日邦交关系50年后依然紧张。

中国和日本分别是世界第二和第三大经济体，是主要的贸易伙伴，直到几年前，随着中国国家主席习近平计划对日本进行国事访问，他们的外交关系看起来将开花结果。但此后中日两国的关系大大恶化，北京在亚太地区日益增长的野心在东京引发怀疑和担忧。

随着8月份中美在台湾周边的紧张局势升级，据信中国的导弹落入了日本的专属经济区，日本提出强烈抗议。作为华盛顿的亲密盟友，日本也经常抱怨中国在东京管理的尖阁群岛周围的活动，但北京声称拥有钓鱼岛主权。

法新社引述日本国际事务研究所所长Kenichiro Sasae说："中国船只在东海徘徊了几十天，而在南中国海已经建造了一个人工岛和一个基地。中国作为一个海军大国的野心会走多远？"

乌克兰战争进一步扩大了支持其西方盟友的东京与对莫斯科友善的北京之间的距离。乌克兰战争还重新引发了对中国可能入侵台湾的猜测：日本首相岸田文雄说，乌克兰的局势 "可能就是明天的东亚局势"。

据法新社，20世纪上半叶的特点是日本的军事扩张主义和日本军队在中国犯下的严重侵略行为，中国仍然指责日本没有尽到历史记忆的义务。

中国经常被日本民族主义部长对东京靖国神社的祭拜所激怒，靖国神社有第二次世界大战后被判犯有战争罪的日本官员牌位。

北京和东京于1972年9月29日发表联合公报，实现了两国外交关系的正常化，正式结束了两国的战争状态，日本放弃了对台湾的承认。两国的经济关系随后迅速发展，但中日两国的外交关系却更加动荡。

据日本早稻田大学当代中国研究所所长Rumi Aoyama说，中国的崛起使日本 "感到焦虑"。 她告诉法新社，对东京来说，中国在尖阁群岛周围的活动触动了 "重要的神经"。但中国的看法不同：它认为东京 "只是在听从美国的话"。

日本已经扩大了与北京的伙伴关系。但日本支持恢复与澳大利亚、印度和美国的四国联盟，并且在6月，岸田文雄成为第一位参加北约峰会的日本领导人。日本计划在五年内将日本国防预算增加一倍，达到国内生产总值的2%。这对日本来说是一个激进的变化，因为日本1947年的和平主义宪法限制了日本军事能力，但与过去20年中国军事开支的激增相比，这只是一个相对温和的增长。

佐佐江警告说："日本必须明确表示，日本不希望发生军事对抗，如果不仔细向北京传达这一决定，可能会导致紧张局势。

据该报道，尽管存在摩擦，但中日两国在经济上仍然相互依赖：中国是日本最大的贸易伙伴，而日本是北京仅次于美国的第二大贸易伙伴。据香港大学历史系教授、两国关系专家奥雷利奥-英西萨认为，这是 "防止中日关系自由落体的决定性因素"。

日本政府计划在未来几个月内举行习近平和岸田之间的高层会谈，自2021年10月的电话交流以来，他们还没有见面交谈过。

法新社说，但商贸利益可能不足以使关系升温。"据Insisa说："北京在中国周边地区的行为和东京对中国的看法是可能改变当前动态的两个主要因素。但Insisa称，"我不会在这两方面的任何改进上打赌。"

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