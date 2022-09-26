俄罗斯与中国在联合国人权理事会上开天辟地双双被起诉

联合国/人权理事会/中国/俄罗斯

尽管有压力，欧美等国还是决定把俄罗斯和中国这两个安理会常任理事国置于联合国人权理事会遭人权谴责决议草案的谴责目标。法新社说这是联合国历史上首次事件。联合国人权理事会有47个成员国。接下来，将是中俄两国与欧美等国争抢支持票数的决斗。如果欧美等国赢了，理论上中国与俄罗斯或将遭联合国人权调查监督；但如果中国与俄罗斯赢了，联合国将仍然对中俄人权批评噤声且无作为。

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据法新社今天报道称，俄罗斯和中国在人权理事会上被起诉，这是该理事会第一次。

西方国家及其盟友几个月来一直犹豫是否向俄罗斯和中国发起人权谴责议案，因为担心无法获得其他理事会成员国足够的支持而建立一个足够强大的联盟，使这些谴责议案获得人权理事会47个成员国中大多数国家的支持。

但是，来自非政府组织的压力越来越大，舆论要求联合国最高人权机构关注俄罗斯以及中国西北部新疆地区的人权局势，北京被指控在新疆犯有反人类罪。

但西方国家终于吹响了冲锋号。针对中国与俄罗斯的谴责议案分两个阶段进行。

上周，除匈牙利外的欧盟成员国提交了一份决议草案，要求安理会任命一名特别报告员，对俄罗斯的人权状况进行为期一年的监督。俄罗斯谴责称这一举措是政治偏见。但此举是在国际社会对俄罗斯侵略邻国乌克兰的战争，会加剧俄罗斯对内的镇压感到担忧的情况下做出的。

周一26日，是美国在英国、加拿大、瑞典、丹麦、芬兰、冰岛和挪威的支持下，发出了一项决议草案，要求在2023年2月至3月在联合国人权理事会就新疆的人权状况进行辩论。

联合国人权理事会其他成员国家可能在未来几天内成为该决议案的共同联署国。

在一般性辩论中，捷克大使瓦茨拉夫-巴莱克代表欧盟发言时强调，欧盟集团呼吁联合国人权理事会密切监测和评估中国的人权状况。

在谴责决议案中，提及联合国人权高级专员8月31日发表的关于新疆的评估报告。据法国大使Jerome Bonnafont在周一说，"这也是联合国人权理事会第一次能够讨论这份报告，而且理事会后续行动应该与报告的结论相称。"

据法新社说，几年来，中国一直被西方国家和人权组织指控在新疆的难民营中关押了100多万维吾尔人和其他穆斯林少数民族，包括哈萨克人。北京拒绝这些指责，声称是在打击恐怖主义和确保该地区的发展。

联合国人权高级专员办事处在报告中没有指控“种族灭绝”，但提到了可能的 "反人类罪 "以及有酷刑和性暴力的 "可靠证据"，并呼吁国际社会采取行动。

北京强烈反对这些指责，并指责联合国成为 "美国和西方的爪牙和帮凶"。

最近几周，中国一直在日内瓦的幕后对各国施加巨大压力，以对抗任何针对中国的议案行动。

据新疆的新闻信息官员徐贵先上周说，"我们并不害怕。" 他在日内瓦向媒体警告说："我们已经准备好战斗。"他说他的国家将采取 "必要的反击措施"。

这两项决议将在10月6日或7日由安理会的47个成员国进行表决。

但投票的结果仍不确定。不出所料，俄罗斯和中国在今天周一的辩论中得到了古巴和委内瑞拉等国家的支持，上述国家强烈反对联合国人权理事会对俄罗斯或中国的任何内政干涉。

而其他国家，如穆斯林占多数的巴基斯坦，也认为新疆问题仍然是中国的一个 "内部事务 "的问题。

据法新社，至于联合国人权理事会中的非洲国家，西方国家经常设法说服它们，但它们的沉默却也很明显。只有马拉维代表马修斯-加马兹发言，他对联合国人权理事会 "因政治争议而瘫痪 "的事实表示遗憾。

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