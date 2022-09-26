向习近平头像泼墨女董瑶琼之父 传全身伤惨死狱中

中国/董瑶琼/

中国维权网报道称，曾向中共领导人习近平头像泼墨的董瑶琼，她的父亲董建彪传23日惨死狱中，亲属在停尸间检视他的尸体，发现全身是伤且肛门出血，中国国保称5天内火化。

广告 继续浏览后续

据中央社今天引述维权网24日消息，曾向中共领导人习近平头像泼墨的董瑶琼，她父亲董建彪传23日惨死狱中。据维权网消息称，湖南株州民主人士陈思明24日通报，上午10时许董瑶琼的堂哥来电，告知董建彪23日惨死监狱的消息。

同样根据维权网消息，陈思明因向外界披露“泼墨女”董瑶琼父董建彪惨死狱中，随即被当地警方逮捕而失踪。陈思明多年坚持纪念六四，2019年曾拿着六四字样的纸张站在坦克前，抗议当局往昔的屠杀镇压。

维权网报道指出，董建彪因董瑶琼被送精神病医院与董母起争执，去年2月12号带着汽油威胁烧董母的房子被判刑3年，家属则是两年多没见过董瑶琼，也不知道她人在哪里。董建彪是个矿工，2018年7月得知董瑶琼泼墨被抓后，他连夜坐车到上海要求上海公安局告知女儿下落，董瑶琼第3度被关进精神病院不久，董建彪又因努力营救女儿而坐牢，23日竟惨死湖南茶陵监狱，国保称5天内火化。

至于1989年9月26日出生的董瑶琼人称“泼墨女孩”，2018年7月藉推特（Twitter）在上海市海航大厦前直播对中共独裁专制的不满，抨击当局洗脑民众，并朝习近平头像泼墨汁。7月4日她被上海警方逮捕，并于16日送回湖南省攸县老家，以疑患“精神病”为由而关押于株洲市第三医院，直至8月1日董建彪在医院与女儿见面后，才知当局定调泼墨行径是“攻击国家领导人”。

2019年11月19日董瑶琼获保释后至湖南省攸县桃水镇母亲住处，维权网报道说，她拘押期间备受酷刑虐待，在精神病院期间被强迫服药。

去年2月初董瑶琼再度被失踪，疑似第3度关进株洲市第三精神病医院，至今未获释。

长期关注中国人权议题的非政府组织“保护卫士”（Safeguard Defenders）上月16日发布报告，揭露中国地方政府或警察数十年来借口“精神病”，把至少近百异议人士强行关进精神病院，并提及董瑶琼的遭遇。报告指出，代号“安康”用来维稳的精神病院体是由警察管理，医生和医院与中国政府勾结，以非自愿住院治疗和强制用药对付受害者，遭逼迫的异议人士通常未经正常程序判定他们是否确实罹患精神病。

“保护卫士”另从二手资料中找到与99名受害者相关的个资，自2015年至2021年，中国至少有144起非自愿住院的案例，其中109个医疗院所被点名涉入其中，被箝制的异议分子遍布中国21个省份或城市。最惊人是几乎1/3受害者被反复送进精神病院，其中有2人至少被送超过5次而且关很久，1/2被关逾6个月，有人被关长达逾10年，2/3纳入安康体系的个案未经法律规定的精神评估。

中央社说，他们在精神病院里饱受凌虐，包括被迫接受痛苦的电疗、绑在床上、被强迫在床上穿着脏衣服长达数小时并备受羞辱、被殴打或是不准见家人或律师。据报告指出，中共领导人习近平非常关注“维稳”，2019年编列的维稳预算高达人民币1兆3900万元。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅