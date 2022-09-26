孙立军19大后组建的“政治团伙”？都是些什么人？

中国/孙立军案

中共20大前夕，“孙力军政治团伙”核心人物孙力军及成员接连获重刑，其中3人判死缓。中央社今天引述分析说，这些定罪是中共总书记习近平加强控制“刀把子”，为习家军20大后执掌要害部门清除障碍。不过，该政治团伙头目是孙立军，而职位高过孙立军的傅政华只是团伙从犯，引发蹊跷疑问。

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据中央社说，孙力军案中共19大以来最严重。中国前司法部长傅政华等公安要员遭判重刑，显中共震慑数十年少见。

“孙力军政治团伙”是指以前公安部副部长孙力军为首的政法系统高官，包括前司法部长傅政华、前上海市公安局长龚道安、前重庆市公安局长邓恢林、前山西省公安厅长刘新云以及前江苏省政法委书记王立科等人。

就在中共第20次全国代表大会10月16日登场前，当局上周陆续宣布上述众人的一审判决结果，孙力军、傅政华、王立科判处死缓，龚道安判无期徒刑、邓恢林判刑15年、刘新云判14年。

中共中纪委国家监委案件审理室副主任孙东升曾表示，孙力军案“是19大以来我们查处的最严重的案件之一，体现了党中央对腐败分子和腐败行为零容忍的态度和决心”。

外界则对两年多前爆发的孙力军案有更多的解读。

中共当局去年在开除孙力军党籍和公职的通报中则出现了罕见严厉措词，“孙力军从未真正树立理想信念，背弃‘两个维护’，毫无‘四个意识’，政治野心极度膨胀，政治品质极为恶劣，权力观、政绩观极度扭曲，妄议党中央大政方针，制造散布政治谣言”。

该报道引述旅美的中国问题专家邓聿文曾对外媒分析，通报呈现的是一种“政治的指控”，“就是说孙力军所犯的是一个政治问题，不是一个简单的腐败、利用权力谋利的问题”，“用中国的语言来讲，就是政治站位错了，三心二意，没有紧跟习近平”。

被视为“反习派”的“孙力军政治团伙”众人宣判后，有分析指孙力军等“政法虎”抵制习近平的权威，如今被大清洗，是对背后势力的一种警告。

中国政治观察人士、“北京之春”荣誉主编胡平则告诉海外华文媒体，“这些定罪是习近平两年前发起的这场全面清洗的高潮”，目的是加强他对“刀把子”的控制，拿下孙力军、傅政华，目的清理习家军在中共20大之后执掌要害部门的障碍。

中央社说，不过，也专家认为，中国因腐败问题而被撤职及入狱的干部和党员人数之多，已不能单靠政治猜忌和派系主义来解释。

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