抖音或因对儿童数据保护不足 英国拟制裁

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英国数据保护机构（ICO）正在考虑对社交网络抖音TikTok处以2700万英镑（3000万欧元）的罚款，因为抖音被指控未能充分保护儿童用户的个人数据。

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据ICO在周一的一份声明中说，该机构已经进行了调查，结果显示抖音公司可能在2018年5月至2020年7月期间违反了英国数据保护法。

英国监管机构表示，该机构已经向抖音TikTok发出了一份制裁意向通知，这是一份警告可能被罚款的法律文件。

据调查显示，"13岁以下儿童的数据可能在未经父母同意的情况下被处理，也没有以简洁、透明和易于理解的语言告知用户"。

该报道称，对抖音处置，目前还没有做出决定。对违法行为的调查结果不是最终结果，因为ICO现在正在等待抖音TikTok的解释。

据"ICO专员John Edwards评论说，"我们希望儿童能够学习和体验数字世界，但要充分保护他们的个人数据。" 他说，他的机构正在研究不同的在线服务如何遵守关于儿童数字数据的法律，我们对最初发现没有足够认真对待儿童数据责任的公司进行了6项进一步调查。

根据英国媒体监管机构Ofcom在7月公布的一项研究，社交网络Instagram和TikTok，以及视频平台YouTube，是英国青少年的三大信息来源。

社交网络经常被指责对年轻用户产生有害影响，例如，让他们过度接触其他人看似理想的生活或不恰当的广告。

8月底，美国加州立法者通过了一项法案，迫使Instagram和TikTok等社交网络或互联网游戏平台将儿童的利益置于其利润之上。该法律将要求平台必须安装为未成年人提供高水平数据保护的设置。它还将禁止他们收集、分享或出售任何非服务正常运作所需的个人信息。它还希望防止社交网络使用任何他们知道对年轻用户的身体或精神健康有害的功能。

抖音TikTok的母公司字节跳动ByteDance位于中国，中国却禁止外国的社交网络。

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