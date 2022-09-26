澳门喜笑颜开：中国赌客要来了

澳门/赌博业

禁足近3年后中国允许旅游团，澳门赌场运营商的股价周一闻风立马飙升至 13%，此前澳门领导人表示中国将恢复对内地游客的电子签证计划并允许团体旅游，这可能会增加澳门的客流量，已经有很长一段时间，中国赌客成为澳门赌场经济的一个主要支柱。

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据路透社今天报道，近3年后中国称允许旅游团，澳门赌场运营商股票飙升。

澳门这个中国特别行政区是中国全国唯一一个允许公民在赌场合法赌博的地方，该市行政长官贺一成周六说，其目标是争取今年11月能够向大陆旅游团开放。

澳门是前葡萄牙殖民地，自 2020 年以来实施的严格的新冠病毒疫情大流行限制和严格的边境控制，对澳门赌场业产生了重大影响。但分析师表示，该公告比预期来得早，他们曾预计此类措施将仅在明年初推出。中国内地赌客占赌场总收入的 90% 左右。

在今天的股市飙升只，金沙中国升逾13%，永利澳门升7%，银河娱乐升10%，澳博及美高梅中国分别上涨 8%。

虽然澳门与内地的边境已经开放两年，但由于缺乏电子签证，交通仍然不畅，而在新冠病毒疫情大流行之前，中国赌徒很容易使用电子签证进行即时预订。目前，前往澳门的中国游客需要预约签证，然后进行为期一周的审批程序。2019年，个人签证计划约占中国赴澳门游客的50%，而旅行团约占25%。

据路透社说，在第一阶段，恢复旅行团的将来自广东、上海、浙江、江苏和福建五个省份，这些省份占 2019 年内地访澳人数的近 60%。

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