美国参院要求终止中国发展中国家地位

“基加利修正案”

美国国会参议院9月21日通过一项“基加利修正案”（Kigali Amendment）。这项提案是对气候条约《蒙特利尔议定书》的修正案，要求美国减少使用导致气候变化的製冷剂——氢氟碳化物。

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美国民主党参议员鲍勃‧门南德斯：“加入基加利修正案将使世界远离中国及其公司，转向我们的竞争优势。这对美国和我们的企业有利，对中国不利。”

当天，参议员丹‧沙利文和迈克‧李还提出了一个附加提案，要求美国国务院官员向联合国提议，终止中国的发展中国家地位。参议院全票通过了这项附加提案。

美国共和党参议员丹‧沙利文：“中国不是发展中国家，中国是世界第二大经济体，是世界上工业化程度最高的国家之一，拥有世界上最大规模之一的军队，世界银行现在甚至把中国视为一个中高收入国家。但中共在国际组织和国际条约中一直试图做的是，继续获得与真正的发展中国家相同的好处。”

美国共和党参议员迈克‧李：“中方想玩弄与世界其它国家不同的规则来取得领先。我们知道中方无视规则，不尊重国际规范，但我们却继续允许他们主导市场，还让他们获得美国纳税人的资金支持。”

如果联合国和世贸组织不再认定中国是发展中国家，中国享有的一些优惠待遇将被取消。

早在2019年，美国总统特朗普就曾经向世贸组织表示，中国不应被列为发展中国家。

2020年2月，美国贸易代表办公室已将中国、香港等排除在发展中国家名单之外。2021年12月1日起，又有32个国家取消了中国的优惠关税。

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