“基加利修正案”

美国参院要求终止中国发展中国家地位

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Le chef de la diplomatie americain John Kerry lors de son discours prononce devant les representants de 197 pays reunis pour la 28e Reunion des Parties au Protocole de Montreal, a Kigali au Rwanda le 14 octobre 2016
Le chef de la diplomatie americain John Kerry lors de son discours prononce devant les representants de 197 pays reunis pour la 28e Reunion des Parties au Protocole de Montreal, a Kigali au Rwanda le 14 octobre 2016 © AFP
作者： 法广
4 分钟

美国国会参议院9月21日通过一项“基加利修正案”（Kigali Amendment）。这项提案是对气候条约《蒙特利尔议定书》的修正案，要求美国减少使用导致气候变化的製冷剂——氢氟碳化物。

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美国民主党参议员鲍勃‧门南德斯：“加入基加利修正案将使世界远离中国及其公司，转向我们的竞争优势。这对美国和我们的企业有利，对中国不利。”

当天，参议员丹‧沙利文和迈克‧李还提出了一个附加提案，要求美国国务院官员向联合国提议，终止中国的发展中国家地位。参议院全票通过了这项附加提案。

美国共和党参议员丹‧沙利文：“中国不是发展中国家，中国是世界第二大经济体，是世界上工业化程度最高的国家之一，拥有世界上最大规模之一的军队，世界银行现在甚至把中国视为一个中高收入国家。但中共在国际组织和国际条约中一直试图做的是，继续获得与真正的发展中国家相同的好处。”

美国共和党参议员迈克‧李：“中方想玩弄与世界其它国家不同的规则来取得领先。我们知道中方无视规则，不尊重国际规范，但我们却继续允许他们主导市场，还让他们获得美国纳税人的资金支持。”

如果联合国和世贸组织不再认定中国是发展中国家，中国享有的一些优惠待遇将被取消。

早在2019年，美国总统特朗普就曾经向世贸组织表示，中国不应被列为发展中国家。

2020年2月，美国贸易代表办公室已将中国、香港等排除在发展中国家名单之外。2021年12月1日起，又有32个国家取消了中国的优惠关税。

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