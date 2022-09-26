美国呼吁联合国讨论中国人权与新疆问题

联合国人权委员会/新疆/美国

美国周一呼吁在联合国人权理事会讨论中国西北部的新疆人权状况问题，北京被指控在那里犯下了反人类罪。

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美国呼吁联合国对中国问题进行辩论。法新社今天发自日内瓦报道称，这是2006年成立的人权理事会历史上第一次有针对中国的决议草案。

法新社看到的文本要求在定于2023年第一季度举行的安理会第52届会议上进行关于新疆问题的辩论。该决议草案是在英国、加拿大、瑞典、丹麦、芬兰、冰岛和挪威的支持下提交的。

该决议将在10月6日或7日由安理会的47个成员国进行表决。决议案虽然文字简短，但提及联合国人权事务高级专员8月31日发表的关于新疆维吾尔自治区的 "评估报告"。

法新社说，中国政府称新疆长期以来一直受到血腥袭击的困扰，北京指控维吾尔族分离主义分子和伊斯兰教徒发动暴力袭击。维吾尔人是新疆主要居民。几年来，中国一直被西方国家和人权组织指控在新疆的难民营中关押了100多万维吾尔人和其他穆斯林少数民族，包括哈萨克人。北京拒绝这些指责，声称是为了在新疆打击恐怖主义，并确保该地区的发展。

联合国人权高级专员办事处在报告中没有谈及种族灭绝，但提到了可能的 "反人类罪 "以及酷刑和性暴力的 "可靠证据"，并呼吁国际社会采取行动。

北京强烈反对这些指责，并批评该报告，指责联合国成为 "美国和西方的走卒和帮凶"。

据法新社，最近几周，中国一直在日内瓦的幕后努力游说，以阻止任何针对中国的行动，而西方国家及其盟友则受到非政府组织的强大压力，要求向联合国人权委员会提交一项决议，谴责中国这些侵权行为并下令进行调查。

但据新疆的新闻负责人徐贵先上周说，"我们并不害怕。" 他在日内瓦向媒体保证：“我们已经准备好战斗。”当被问及北京将如何应对联合国人权委员会决议时，该官员警告称他的国家将采取 "必要的反击"。

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