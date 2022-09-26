西方国家要求联合国辩论新疆人权问题

人权

美英等国要求联合国人权理事会就中国新疆维吾尔族及其他穆斯林少数民族人权问题进行讨论。但相关决议草案必须先获得意见分歧的理事会成员国通过。

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在联合国人权高专办上月发布新疆报告认为当地存在"严重侵犯人权行为"后，多个西方国家一直考虑在日内瓦举行的联合国理事会会议上采取行动。美国、英国、加拿大、丹麦、芬兰、冰岛、挪威和瑞典等国周一提交了一项决议草案，呼吁在人权理事会下届会议上就新疆问题进行特别辩论。

中国极力否认有任何侵犯人权的行为，并向日内瓦派出了一支由新疆官员组成的政府代表团，澄清并介绍新疆人权状况。常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭称，"新疆维吾尔自治区始终坚持人民至上，将人民对美好生活的向往作为奋斗目标"。他还批评西方国家"出于政治目的，刻意无视新疆人权成就，蓄意编造和散布关于新疆的谎言和虚假信息。这些国家将人权问题政治化、工具化，企图在多边人权平台挑起对抗、制造分裂。"

据路透社检视的"决议草案"，其内容寻求在明年2月开始的联合国人权理事会下届会议期间进行辩论。在此之前，草案还需要意见存在巨大分歧的人权理事会以多数票通过。

这是继在台湾未来等问题的紧张局势后，西方国家与中国最新一次的地缘政治摩擦。若草案通过，将是中国人权议题首次被正式提上人权理事会议程。这份草案还将设定理事会审议新疆问题的正式日期。

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