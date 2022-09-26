香港荣休红衣主教陈日君今过堂

中国/香港/陈日君

香港90岁的陈日君枢机主教和五名民主运动人士的审判周一在香港法院开庭，他们都被指控经营一项基金以帮助反政府抗议者。对陈日君的控罪与逮捕引发国际社会的愤怒。梵蒂冈谨慎缄默。

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据法新社今天自香港报道说，香港红衣主教因涉帮助民主抗议者的资金而受审。

该报道称，亚洲最资深的天主教教士之一的陈日君红衣主教于5月被逮捕，罪名是 "与外国势力勾结"，这引发了国际社会的愤怒。然而，陈日君尚未被指控犯有该罪行，根据北京2020年的国家安全法，该罪行将被判处终身监禁。

今天出庭的和陈日君的共同被告，包括歌手何韵诗(Denise Ho)和大律师吴霭仪(Margaret Ng)。

这6人都面临着1万港币（1300欧元）的罚款。并且都不认罪。

现已解散的612人道主义救济基金旨在为2019年大规模民主抗议活动中被捕者的部分法律和医疗费用提供资金。

此后，北京在香港进行了严厉的镇压。香港大多数支持民主的人士现在都被关在监狱里或逃到国外，几十个协会已经关闭。

梵蒂冈对陈日君主教的被捕反应谨慎，只说它 "非常密切地关注事态发展"。

据法新社说，此案发生在天主教会的敏感时期，该教会正寻求在年底更新一项允许北京在教皇批准下任命中国主教的协议。

陈日君主教对该协议持批评态度，他说这对拒绝服从当局要求的中国地下教会不利。

批评梵蒂冈对陈日君红衣主教沉默态度的，是最资深的天主教教士之一，德国红衣主教Gerhard Mueller。他在9月初告诉意大利报纸《Il Messaggero》，对最近的在罗马举行的红衣主教会议没有禅宗表达对陈日君主教支持而感到失望。德国红衣主教批评说，“我不希望御前会议对陈日君大主教的沉默暴露出这样一个事实：这位红衣主教将被牺牲在理性的祭坛上，理由只是要维护与北京的外交协议。” 他感叹道：“我感到这种危险的到来，我对此感到痛苦。”

据华尔街日报今天对此报道称，现年90岁的荣休主教、直言不讳的民主活动人士陈日君(Joseph Zen)枢机出庭受审。他涉嫌曾向2019年在香港上街示威并引发一场广泛政治镇压的抗议者提供援助。

预计听证会将在9月、10月底和11月初的几天里进行。

该报引述乔治城大学亚洲法律中心(Georgetown Center for Asian Law)专攻香港问题的研究员Eric Lai说：“看起来当局想把这些高知名度的人物送上法庭，作一场审判秀。”他表示，对于一项处罚较轻的指控，检察官已试图收集不利于这些人的证据，包括证人和成箱的文件。

华尔街日报说，对陈日君枢机的起诉代表着香港最引人注目的拘捕行动之一，此举招来了西方政府的谴责并引起了梵蒂冈关注。这也引发了这样一种担忧，即在针对民主团体的镇压行动中，即使是宗教人士也可能成为打压目标。

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