20大前多判死缓 习近平震慑政法须忠诚

中国/20大

华尔街日报今天报道称，中国法院以受贿罪判处几名前执法部门高层官员长期监禁。在几周后中国领导人习近平料将延长执政期限之际，此举凸显了习近平对安全部门的忠诚要求。

广告 继续浏览后续

据该报署名Chun Han Wong今天报道说，孙力军等前官员案件宣判，习近平加强政法系统控制。

中国法院以受贿罪判处几名前执法部门高层官员长期监禁。在几周后中国领导人习近平料将延长执政期限之际，此举凸显了他对安全部门的忠诚要求。

上周三至上周五中国接连作出宣判，官方媒体援引判决称，中国四个城市的市级法院判处一名前公安部副部长、一名前司法部长、一名前省级公安部门负责人和三名曾经担任地区公安局长的人罪名成立。这些前官员最初是在2020年至2021年间遭到清洗，被判处的刑期从14年有期徒刑到死缓不等。死缓通常会减刑为终身监禁。官方媒体此前报道称，这六人都属于中国公安系统内部以前公安部副部长孙力军为中心的一个大型腐败团伙。孙力军也是被判刑的六人之一，中共此前指控他在政治上不忠诚。

据官方媒体报道，在2021年9月至今年夏天进行的审判中，六人均认罪。

该报道称记者无法联系到这六人或他们的律师。官媒没有指明其律师的姓名。

上述判决几周后，中国执政党共产党将召开五年一度的全国代表大会，在这次大会上，习近平预计将获得第三届为期五年的党魁任期，打破其前任设定的十年任期惯例。

中国政治观察人士称，上述判决行动是习近平两年前发起的全面清洗行动的高潮。该项行动旨在加强习近平对他所称的“刀把子”的控制。刀把子是毛泽东时代对政法系统的总称，包括公安、司法和国内情报部门。分析人士表示，上述清洗行动为习近平创造了机会，令他得以在10月举行的党代会之前，在重要安全岗位安插亲信。

华尔街日报称，据熟悉孙力军的人士说，孙力军曾被视为习近平信任的执法者之一，处理过不少敏感案件。

今年1月份，中央电视台播出了一部纪录片，将孙力军描述为一名肆意妄为的官员，其“政治团伙”包括傅政华、王立科、龚道安、邓恢林和刘新云等执法部门高级官员。其中的几个人和孙力军都在纪录片中播出的视频采访中承认了违纪违法行为。其中一些案件是在习近平于2020年夏天对中国政法系统开展全国范围的整风行动后披露的，这场行动的目的是打造出“绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠”的公安、检察官和法官队伍。

据该报道，自那时起，习近平任命了多名亲信担任高级公安和司法职务。曾在习近平主政福建省工作期间在他手下任职的执法部门老将王小洪今年6月被任命为公安部部长。分析人士称，王小洪可能在即将召开的中共二十大上获得更高级别的党内职务，或者在明年春天兼任国务委员。前地方大员、曾在习近平主政浙江省时期担任下属的应勇在本月早些时候被任命为中国最高人民检察院副检察长，这一任命被普遍认为是为他接任中国最高检检察长铺路。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅