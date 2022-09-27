世银大幅调低中国经济增长至2.8% 港官料香港或现负增长

中国/经济

世界银行发表的最新报告，大幅调低中国的经济增长至2.8%，较年初时减幅近半，原因是防疫的「清零」政策扰乱国内生产、销售及出口，而这亦拖累了东亚和太平洋地区，使该区经济增长大幅放缓，但明年增长会加快。

广告 继续浏览后续

在香港，财政司司长陈茂波今(27日)早出席一个峰会时表示，受美国加息导致资金流动性收紧，香港贸易及消费都会受到影响，今年经济或会出现负增长。他没有作出具体预测，但港府8月时已把经济增长预测下调至「负0.5%至0.5%」。然而，陈强调，银行及金融系统保持稳定。

世银周二(27日)发表的报告，是三个月内两度降低中国的经济增长预测。世银4月时预计中国经济增长为5.1%，在6月时调低至4.3%，原因是疫情及封控影响大于预期。今次是因防疫措施而大幅调低至2.8%，即三个月内把中国经济增长调低2.3个百分点。但世银预料，中国明年增长会回升至4.5%。

世银报告又指出，在全球需求放缓、债务上升和通胀挑战等不利因素的影响下，东亚和太平洋地区今年的经济增长将由4月时预测的5%，大幅下调至3.2%，主要原因是受中国经济影响。 世银表示，各国准备迎接全球经济增长放缓，同时应该解决阻碍长期发展的国内政策，又提醒决策者不要以补贴方式实施价格管控，因为会损害生产率。

亚洲开发银行日前已将中国今年的经济增长预测下调至3.3%，有关增幅是三十多年来首次低于亚洲其他发展中国家。另外，高盛、野村和标准普尔等机构及银行近期亦已陆续下调对中国的经济增长预测，又估计中国的「清零」政策可能维持到明年。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅