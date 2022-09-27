中国再就俄罗斯在乌克兰占领土地吞并公投发声 微挺乌克兰？

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针对联合国就俄罗斯在乌克兰占领区举办入俄公投举行会议，中国外交部发言人汪文斌说，中方始终主张各国主权领土完整都应获尊重，有利和平解决危机的努力都应获支持。

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据中央社今天报道称，就乌克兰被占区入俄公投， 中国再说各国领土完整都应尊重。中国外交部下午举行例行记者会。据中国官方媒体消息称，中国外交部发言人汪文斌在回答媒体提问时，作上述表示。

据汪文斌说，中方始终主张各国主权领土完整都应该得到尊重，“联合国宪章”宗旨和原则都应该得到遵守，各国合理安全关切都应该得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。

他表示，在乌克兰问题上，中方始终站在和平一边，一直致力于劝和促谈，中方愿与国际社会一道，继续为推动局势缓和发挥建设性作用。

汪文斌提到，中方认为，联合国安理会作为国际集体安全机制的核心，应当充分用好宪章赋予的斡旋调解工具，遵循“止战促和”的正确方向，尤其要采取建设性、负责任的行动，为政治解决（乌克兰问题）积累条件、开辟空间。

此前，中国外长王毅在联合国罕见会见了乌克兰外长库列巴，做出如上表态。乌克兰外长迅即在公共平台报告称，中国外长许诺尊重乌克兰主权领土完整，并反对用武力解决争端。

该消息没有提及关于联合国将讨论俄罗斯在乌克兰占领土地举行兼并公投议案细节。

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