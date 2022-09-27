坠楼或出事嫌疑 20大党代大会代表有人忽遭除名

中国/20大

中共20大2296名代表名单25日公布，比先前宣布的2300人减少4人。经对照，被除名的4名代表中，有2人是分别传出坠楼身亡及被查的党官，另2人被除名的原因则至今不明。

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据中央社署名邱国强今天引述消息报道称，经比对先前中共各大选举单位公布的20大代表当选人名单，被除名的4名代表是前甘肃省委秘书长周伟、前浙江省嘉兴市委书记张兵、解放军战略支援部队航天系统部司令员尚宏、黑龙江省女代表高晶超。

根据星岛日报消息，这4人中已死亡的周伟，甘肃日报7月24日第2版曾发布讯息，指“甘肃省委常委、省委秘书长周伟同志，因病于2022年7月21日晚7时43分不幸去世，终年56岁”。但该报形容，蹊跷的是甘肃日报官网当天推出的电子版报纸，却独缺第2版。加上中国网络先前已盛传周伟是堕楼身亡，引起外界揣测。而周伟7月21日死亡，距离他担任省委秘书长仅1个月。

至于张兵，该报指出，浙江官方9月初任命前省司法厅长陈伟担任嘉兴市委书记，而时任嘉兴书记的张兵却未被发布新职，当时即传出张兵可能“出事”，被认为是他失去中共20大代表资格的原因。

而中将军衔的尚宏现年62岁，青岛人，曾任中国酒泉衞星发射中心主任、战略支援部队副司令员，2017年起担任慎军战略支援部队航天系统部司令员。高晶超为黑龙江省桦川县人，“山药养生煎饼”创办人，被指带领乡村妇女种植山药致富，曾获颁“全国巾帼建功标兵”。

该报道称，目前不清楚这2人被除名20大代表的原因。

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