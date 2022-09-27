女篮世界杯1/4决赛：中国女篮vs法国

中女篮进入1/4决赛

2022年国际蓝联女篮世界杯在澳大利亚首都悉尼激战正酣。中国女篮27日迎来了小组赛最后一个对手比利时队。最终中国队以81-55获胜，以小组第二身份锁定四分之一决赛席位；中国女篮对将迎战法国队。法国女篮庆幸躲过了美国强队，希望战胜中国队杀进决赛。

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亚洲“独苗”球队

抽签当日早些时候，中国女篮迎来了小组赛最后一个对手比利时女篮。作为组内除美国女篮之外的最强对手，女篮姑娘与这支欧洲劲旅的对决，不仅能决定双方在小组赛的名次，更是中国女篮在淘汰赛前的一次重要的“实战演习”。

最终，凭借末节的“一波流”，中国女篮以81:55战胜对手，在证明自己实力的同时，获得了小组第二名次，从而避开了B组头两名澳大利亚女篮和加拿大女篮。

拿下比利时，对中国女篮的利好不仅如此。根据抽签规则，球队在决赛之前都不会再遇到美国女篮。少了这样一个“拦路虎”，中国女篮前进的压力确实减轻了不少。

搜狐报道，对于中国女篮来说，赛程是有利的，获得小组前2，避开加拿大和澳大利亚，遇到法国女篮是一个不错的选择，同时没有与美国在一个半区，如果正常输出，那么球队有望杀进决赛，再次挑战美国女篮！

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