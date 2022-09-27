官方出版复兴文库 习近平称坚定历史自信

中国/习近平/历史自信

中国官方即将出版一套以“中华民族伟大复兴”为主题的“复兴文库”，内容从鸦片战争谈起。中共总书记习近平在序言中说，这部典籍的出版，对于坚定历史自信、走好中国道路等具有重要意义。2017年，习近平在中共19大报告中说，“实现中华民族伟大复兴是近代以来中华民族最伟大的梦想”。中共20大今年10月召开前夕，当局则是规划出版以此为主题的“复兴文库”。

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据中央社引述中国官方介绍说，“复兴文库”以思想史为基本线索，精选1840年鸦片战争以来和中华民族伟大复兴相关的重要文献，记述“以中国共产党人为代表的中华优秀儿女”为实现国家富强、民族振兴、人民幸福的历史足迹，“深刻揭示了中华民族走向伟大复兴的历史逻辑、思想源流和文化脉络”。

“复兴文库”一共5编，其中第1至3编将于近日出版发行，由习近平撰写题为“在复兴之路上坚定前行”的序言。习近平在序言中宣称，编纂“复兴文库”，是党中央批准实施的重大文化工程。这部典籍的出版，对于“坚定历史自信、把握时代大势、走好中国道路，以中国式现代化推进中华民族伟大复兴具有十分重要的意义”。

据习近平说，要坚定文化自信、增强文化自觉，“传承革命文化、发展社会主义先进文化”，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，“构筑中华民族共有精神家园”。

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