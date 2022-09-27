有传习近平遭软禁 今率众高官露面

中国/习近平/软禁

中共20大召开前，具造势意味的“奋进新时代”主题展上午在北京开幕，17日凌晨返国后即未现身的中共总书记习近平下午率领党政高官前往参观，形同破除近来与他有关的传言。

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据中央社署名邱国强今天自北京报道称，破除传言，习近平率高官参观执政10年主题展。 习近平14至16日出访哈萨克斯坦及乌兹别克斯坦，并出席上海合作组织高峰会议，会后即于17日凌晨返回中国，直到今天才公开露面，期间海外传言四起，指他自中亚返国后即遭软禁。但消息人士指出，习近平一行人返国后即依规定接受10天的隔离，今天正好是期满的第1天。

该报道引述新华社消息说，包括习近平在内的7名中共政治局常委，以及在北京的政治局委员、中央书记处书记、全国人大常委会副委员长、国务委员、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、全国政协副主席以及中央军委委员等人参观了这项展览。

但没有提到国家副主席王岐山。

据消息指，这项以中共18大以来执政成就为主题的展览，今天上午在北京展览馆开幕，由中共政治局常委、中央书记处书记王沪宁主持。他在致词时说，新时代党和国家事业之所以能够“取得历史性成就、发生历史性变革”，根本在于“习近平总书记掌舵领航”，在于“习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引”。

据王沪宁又说，要深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高“政治判断力、政治领悟力、政治执行力”，始终在思想上、政治上、行动上与“以习近平同志为核心的党中央”保持高度一致。

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