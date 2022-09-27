深圳沙尾再封控 数百民众抗议大喊“解封” 爆冲突

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深圳市福田区沙尾村9月26日发现确诊病例后，当局宣布进行封控，有当地民众不满有关措施并聚集抗议，数百人大喊“解封”，有人向警察投掷矿泉水瓶，现场发生肢体冲突，当地派出大批警察维稳。

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根据香港有线新闻的报导，距离上一轮疫情清零不足十天，深圳又再发现确诊个案，面对再次封控，居民都显得相当不满，有人选择翻牆离开，走不了的，则是走出家门抗议，更与封区的警察和医护产生冲突。

当局为了防止疫情进一步扩散，将福田区沙头街道部分区域上调为高风险区，全部居民不得外出，需要连续10天没有新增患者才可以降回低风险区，地铁7号线不停沙尾站。罗湖和龙岗也有多个小区列为高风险区。

另据《羊城晚报》的报导，深圳市福田区疫情防控指挥部26日发通告，将福田区的沙头街道部分区域调整为中、高风险区。高风险区实行“足不出户、上门服务”的封控措施；中风险区由所在街道社区具体管理。

《星岛日报》则报导，深圳当局通报，9月25日深圳新增10例阳性病例，5例诊断为新冠肺炎确诊病例，5例诊断为新冠病毒无症状感染者。其中病例8居住在福田区沙头街道新洲祠堂村。

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