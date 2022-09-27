芝加哥留学生：首次出庭 联邦陪审团裁定大部分罪名成立

司法判决

一名居住在芝加哥的中国公民被判有罪，他被控在美国非法充当中华人民共和国的代理人，以帮助中国政府在美国科技界招募中国人做间谍。27日，纪超群第一次听审完后，美国联邦执法局特工给他戴上手铐并将他带走。

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美国助理检察官秀芭•皮莱(Shoba Pillay)在听证会上说，若纪超群罪名成立，间谍罪最高可判处10年监禁，将在联邦监狱中服刑。法官罗纳德•古兹曼宣布判决日期为11月15日。

被捕者是27岁的纪超群（译音，Ji Chaoqun）。根据司法部向在芝加哥的联邦地区法院提交的刑事诉状，他接受江苏省国家安全厅一名高级情报官员的指示，向该情报官员提供了江苏国安厅有可能招募的八位个人的生平信息。这几人包括在美国工作的中国工程师和科学专家，其中有些是美国国防部的合同工。

纪超群被控在知情的情况下未向司法部长事先申报而充当外国政府代理人。

根据刑事诉状，纪超群出生在中国，2013年以学生签证抵达美国，在芝加哥的伊利诺伊理工学院学习电机工程。2016年，纪超群按照美军招募特殊人才的项目报名当兵，加入美国陆军后备役。刑事诉状称，他申请参军时特地否认在过去七年内与外国政府有接触，在他后来与一名美国陆军军官的面谈时，也没有披露与那名情报官员的关系。

2018年10月，一名在比利时被捕的中共国安官员徐延军（音译，Yanjun Xu）涉嫌窃取美国公司商业机密，被引渡到美国受审。徐延军是中共国安部属下的江苏省国安厅六局的一名副处长。

美国司法部公告称，徐延军（音译，Yanjun Xu），又名曲辉/张辉（音译，Qu Hui/ Zhang Hui），他被指控阴谋并企图对多家美国航空和航天公司进行经济间谍活动，并窃取商业机密。

起诉书显示，徐延军从2013年开始，以多种伪装身份接触联系美国航天及航空领域的人士，包括通用电气（GE）旗下的航空分部，他以到中国大学做演讲及学术交流为幌子，引诱为这些公司工作的专家到中国旅行，并支付差旅费和津贴。他有时表示自己是江苏科技促进会、南京科协的人员。

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