菲律宾宣布驱逐4万中国网络赌博犯罪嫌疑

菲律宾/中国/在线赌博

菲律宾当局今天宣布，作为打击网上赌博公司的一部分，菲律宾将驱逐4万名中国工人，因为菲律宾有指控中国人有人在该行业涉嫌绑架、卖淫和谋杀。北京此前曾呼吁菲律宾禁止一切形式的在线赌博，并对打击在线赌博犯罪表示欢迎。

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据法新社今天报道称，马尼拉为严打网络赌博犯罪，将驱逐4万名中国劳工。

菲律宾在线赌博公司（POGO）主要针对在中国被禁止赌博的中国客户，在前总统杜特尔特主政下，这些公司发展迅速。但数以万计的中国人的涌入造成了摩擦，许多菲律宾人指责网上赌博网站逃税，推高了房地产价格，却没有为当地人提供就业机会。

菲律宾司法部长克里斯平-雷穆拉（Crispin Remulla）最近命令警方起诉175名执照已被吊销但继续非法经营的POGO。据司法部发言人说，马尼拉将在下个月开始驱逐约4万名受雇于他们的中国工人。

北京此前曾呼吁菲律宾禁止一切形式的在线赌博，并对打击行动表示欢迎。中国驻马尼拉大使馆说：由网络赌博诱发，和与之相关的犯罪行为不仅损害了中国的利益和中菲关系，而且也损害了菲律宾的利益。

根据菲律宾博彩监管局的数据，大约有34家这样的公司获得了经营许可，大约有130家支持服务机构注册。当局已经撤销了40家POGO和174家服务提供商的执照。

据该报道，菲律宾财政部长Benjamin Diokno本月早些时候说，他希望这些公司被禁止。他说，2020年在线赌博公司POGO的收入为72亿比索（1.22亿美元），而去年则急剧下降到39亿比索。但同时，驻马尼拉的顾问David Leechiu估计，如果POGO被驱逐，菲律宾经济可能会损失2000亿比索的租金收入和工资。他告诉法新社："在线赌博是经济的引擎之一，虽然我们不应该把它视为理所当然。但哪个企业没有问题呢？"

消息没有提及，菲律宾是否准备驱逐其他国家的在线赌博劳工。

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