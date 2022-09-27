调查：记者对香港新闻自由信心降至历史最低

新闻自由

根据一项年度调查，香港记者对香港作为新闻自由中心的信心，已经降至历史上的最低点。97%的受访者表示，新闻报道环境变得比以往更加糟糕了。

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此项调查是由香港记者协会（HKJA）和香港民意调查所（HKPORI）联合进行的，总共采访了超过1000名香港居民和169名专业记者。

记者对2021年新闻自由程度的评级暴跌了6个点，降至26.2，创历史新低。此项调查在2013年首次启动时，对香港新闻自由的评级为42。

97%的受访记者表示，新闻自由在过去一年中“恶化了很多”，而93%的人认为“政府”是对新闻自由压制的来源。

公众对新闻自由的评级为42。在上次从2018年的45明显下降到2019年的41.9之后，目前处于基本稳定的状态。

在该项调查的排名分数系统中，数字越大，表示对新闻自由的信心越高。

国际记者联盟（IFJ）发表声明指出，香港的年度新闻自由指数已连续第三年创下新低，这反映出香港记者和媒体工作者的处境迅速恶化以及媒体的监督效力的不确定性日益增加。国际记者联盟谴责香港媒体遭到的破坏，并呼吁政府尊重新闻自由，确保所有记者都能够在不必担心受到迫害的环境中开展工作。

这项调查结果是于9月23日公布的，此前一天，香港记者协会主席陈朗升（Ronson Chan）在法庭上对其被指控的“阻差办公”罪名做出无罪抗辩。本月早些时候，陈朗升在前去执行报道任务的途中被便衣警察拦截，他要求对方出示证件然后再交出自己的身份证。他因此而受到起诉。

自1997年香港回归中国以来，香港的新闻自由排名一直在持续下降。

自从三年前中国在香港爆发大规模、有时是暴力的民主抗议活动后对异议人士发动镇压以来，新闻自由程度的下滑急剧恶化。

香港在无国界记者组织（RSF）今年早些时候发布的年度新闻自由指数中，下降了68个名次，目前排名第148位。

在无国界记者组织2002年的第一份报告中，香港曾拥有亚洲最自由的媒体，在全球的排名位于第18位。

国际记者联盟表示：“香港记者协会的新闻自由指数再次暴露了香港记者面临的严峻状况和新闻自由日益受限的环境。国际记者联盟呼吁香港政府维护媒体的独立性和自由，并采取行动保障所有媒体工作者的权利。”

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