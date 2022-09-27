20大前习近平称号又增：马克思主义政治家、思想家、战略家

中国/习近平

据中央社今天报道称，中共日前公布20大代表名单，官媒新华社今天发文，说作为党代表的中共总书记习近平是“马克思主义政治家、思想家、战略家”，并称他充分展现了大党大国领袖的政治智慧、战略定力等。

广告 继续浏览后续

据该报道，官媒加大热捧习近平，称展现大党大国领袖政治智慧

中共有9600多万名党员，却只选出2296人作为第20次全国代表大会的代表，其中包含了52名“党和国家领导人”。但新华社的文章说，党和国家领导人的当选，“充分反映了全国党员干部群众对以习近平同志为核心的党中央的衷心拥护，对中国这10年伟大变革、伟大成就的充分肯定”。

对习近平个人，文章称他“以马克思主义政治家、思想家、战略家的恢弘气魄、远见卓识、雄韬伟略，谋划国内外大局，推进改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军工作，充分展现了大党大国领袖的政治智慧、战略定力、使命担当、为民情怀、领导艺术”。

文章说，习近平上台后至今的“新时代”10年，“千年小康梦成为现实，绝对贫困问题历史性地解决，经济发展平衡性、协调性、可持续性明显增强，环境污染得到根本遏制，反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固”。文章称，这10年的伟大变革，“在党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、中华民族发展史上具有里程碑意义”。

习近平今年是在广西壮族自治区参选并当选中共20大代表，2017年则是在贵州省参选及当选中共19大代表。

中央社说，中共20大将在10月16日召开，外界预期，习近平将会史无前例地获得中共总书记第3任期，继续执政。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅