冯德莱恩：新的欧盟制裁将使俄罗斯为不断升级战争“付出代价”

欧盟/俄罗斯/制裁

欧盟委员会主席冯德莱恩周三向欧盟成员国提议对俄罗斯实施新的制裁方案，新的制裁是针对俄罗斯在乌克兰占领区进行的"假公投"，欧盟坚称：不接受"假公投"以及俄罗斯对乌克兰任何形式的"吞并"。冯德莱恩表示，这次制裁"要让克里姆林宫付出代价"。

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法新社报道，冯德莱恩周三在布鲁塞尔与欧盟外交与安全政策高级代表博雷利一同举行的记者会上表示，"我们不接受在乌克兰地区的"假公投"或任何形式的吞并，我们也决心让克里姆林宫为这次升级局势付出代价。"

欧盟委员会提议的对俄第8次制裁，会进一步影响俄罗斯对欧盟的出口，预料将使俄罗斯再减少70亿欧元的收入，此外，对用于军事的关键技术，如航空物品、电子元件和特定化学物质等将实施更多的出口禁令。除此之外，这个制裁方案将为设定石油价格上限奠定法律基础，同时还禁止欧盟公民在俄罗斯国有企业的管理机构任职。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利，在记者会上详细介绍了扩大被禁止进入欧盟以及被冻结资产人员黑名单的提议。另外，制裁人员名单上将加入参与并组织吞并公投的卢甘斯克、顿涅茨克、赫尔松和扎波罗热地区的亲俄领导人等。

欧盟对俄新的制裁措施仍需得到27国一致同意才可通过。

另据法新社报道，一艘满载 1000 多吨援助乌克兰物资的船只于周三下午晚些时候从马赛港启航。这是自俄罗斯入侵乌克兰以来法国向乌克兰提供的最大一批的人道援助物资。

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