太平洋岛国白宫峰会 美官员：美国将承诺巨额援助

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美国总统拜登周三将举办高峰会接待太平洋岛国领导人，美国官员指出，美方届时将宣布"巨额"援助。美国希望这场聚会有助于在南太平洋地缘政治竞争场域抗衡中国日增影响力。

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路透社报导，12个太平洋岛国领导人可望出席在华盛顿举行的为期2天峰会，另外2国将派代表，澳大利亚、新西兰则将以观察员身份出席。

中央社报道，美国国务卿布林肯与太平洋岛国领袖们共用午餐欢迎他们，并承诺"你们可以指望美国与你们合作"。他提及，美国将与太平洋岛国合作"维护自由开放的印太地区--该地区各国无论大小為何--都有权利选择自己的道路"。

法新社指出，布林肯此番言论是在暗指中国在该地区及亚洲各地日益独断。

白宫印太事务协调官坎贝尔（Kurt Campbell）上周表示，这项峰会聚焦应对诸如气候变迁和卫生等议题，与此同时，美国及其盟友也专注于提升海上安全和太平洋岛国与日本、澳洲和印度等国间通讯连结。

消息称，美国一直将太平洋视为其海上后院，中国在当地则持续稳步扩张。美中两个超级强权在此争夺影响力，被夹在中间的一些区域国家左右为难。这是自从第二次世界大战以来，美国首次同时接待来自这个区域的多位领导人。

各国领导人将在美国各地接受包括国务院、美国国会、海岸防卫队总部、商界领袖，以及白宫的款待。拜登政府1名资深官员透露，美国也将公布专门为太平洋地区制定的详尽新战略。

他说，"我们将会提出巨大金额"，而且周三就会宣布。

这位官员并指出，"我们一直寻求调整我们的战略，以满足他们的目标和目的。"他指的是太平洋岛国领袖已经宣布，以应对气候变迁行动为优先要务的'2050蓝色太平洋大陆策略'（The 2050 Strategy for the Blue Pacific Continent）。

周三议程还将包括美国气候特使克里参加的午餐会。

报道称，中国与索罗门群岛今年签订安全协议，成为这个区域步向军事化的一项警示，也使得太平洋战略竞争态势急剧升高。索罗门群岛告诉受邀出席这场白宫峰会的太平洋岛国，索罗门不会签署峰会宣言，这使得外界对索罗门与中国的关系更为担忧。索罗门群岛总理苏嘉瓦瑞一再地展现出冷落美国的姿态，使得美国的忧虑加剧。

这位美国官员表示，他预期苏嘉瓦瑞将出席峰会，美方也已经"积极交涉，索罗门似乎对这项计划、对我们的安排，也对我们想要达成的目标感到满意"。

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