美国向乌克兰提供11亿美元新一批军援 白宫："永不承认"俄罗斯对乌克兰任何形式的"吞并

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美国国防部9月28日周三发表声明，宣布向乌克兰提供总值11亿美元的新一批军事援助与物资。白宫发言人表示，美国"永不承认"俄罗斯对乌克兰任何形式的"吞并"。美国及其盟国准备对俄罗斯实施新的制裁。

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法新社消息，美国国防部在声明中强调，向乌克兰提供的新一批军事援助，旨在加强乌克兰的中长期军事防御能力。这批新的军援主要包括 "海马斯"多管火箭炮系统与配套弹药、无人机反制系统、雷达及装甲车辆。

美国国防部强调，这项新的援助表明美国长期继续支持乌克兰承诺。

自俄罗斯于2月24日入侵乌克兰以来，使美国对乌克兰的军事援助已达162亿美元。

另据报道，美国白宫发言人周三表示，乌克兰境内俄罗斯吞併地区举行的所谓"公投"，不合法也没有任何法理基础，美国不会承认"吞并公投"。白宫发言人并表示，根据美方获得的信息，这些所谓"公投"过程，都是由克里姆林宫事先策划并精心安排。美国将在包括联合国在内的国际社会表明，反对俄罗斯吞併别国领土，强调不论俄方作出任何表述，有关地区仍属乌克兰领土。

白宫发言人让-皮埃尔并表示，美国及其盟国正准备对俄罗斯实施新的制裁。

此前，联合国主管政治和建设和平事务的副秘书长迪卡洛对安理会表示，在激烈的武装冲突持续的情况下，在乌克兰被俄罗斯控制的领土上进行的“全民公投”不能被称作是真正的民意表达。她还重申，联合国致力于维护乌克兰在其受国际承认的边界范围内的领土完整。

迪卡洛还强调，通过单方面行动来为一国企图武力夺取另一国领土提供合法的幌子，并声称代表了民众的意愿，这种做法在国际法的框架下也不能被视作合法。

她重申，联合国将继续根据其相关决议，全面致力于维护乌克兰的主权、统一、独立，以及在其受国际承认的边界范围内的领土完整。

俄罗斯掌控的4个乌克兰地区入俄公投今天结束，俄国扶植的4个地区政府在完成计票后都宣称选举胜利。乌克兰总统泽连斯基告诉联合国大会，乌克兰无法在公投后再与俄罗斯谈判，并会保卫莫斯科占领区内的乌克兰公民。

另外，自行宣布成立的顿涅茨克人民共和国及卢甘斯克共和国，并获俄罗斯承认地位的两地亲俄领导人，周三分别宣布前往莫斯科完成入俄手续。

卢甘斯克地区亲俄领导人帕谢奇尼克表示已前往莫斯科，以完成卢甘斯克加入俄罗斯联邦的法律程序；较早时，顿涅茨克地区亲俄领导人普希林说，已从当地选举委员会负责人，收到顿涅茨克入俄公投的最终点票结果，他即将前往莫斯科。

乌克兰东部由亲俄势力控制的顿涅茨克及卢甘斯克，以及俄罗斯出兵后控制的扎波罗热及赫尔松，此前举行入俄公投，赞成加入俄罗斯联邦的得票率由87%以上到超过99%。俄罗斯联邦委员会、即上议院主席马特维延科表示，联邦委员会考虑在下月4日审议并通过决议，接受顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松及扎波罗热加入俄罗斯联邦。

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