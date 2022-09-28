谁炸毁了北溪天然气管道

俄罗斯侵乌战争

2022年9月27日，在丹麦博恩霍尔姆岛海域可以观察到大海中的巨大水涡，俄罗斯在波罗的海通往德国的两条天然气管道发生了一系列不寻常的泄漏，引发了人们对可能的破坏行为的担忧。丹麦首相弗雷德里克森说，在北溪1号和2号管道发现三个泄漏点后，她 "不能排除 "蓄意破坏的可能性。

北溪海底天然气管道遭破坏后，俄罗斯成为怀疑的对象。莫斯科周三将矛头指向美国，华盛顿随即反驳莫斯科“制造虚假信息”，那么，到底是谁制造了这一事件？

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严密监视的海面

周一发生三次天然气泄漏的波罗的海丹麦博恩霍尔姆岛海域，位于瑞典及波兰以南，这是一片数十年来受到高度监视的海域。苏联潜艇常常潜伏在这一海区。苏联解体后，波罗的海国家加入了北约。漏油事件发生在国际水域。美国潜艇专家萨顿指出，俄罗斯拥有全球最庞大的间谍潜艇群，驻扎在北极，他们有能力破坏波罗的海天然气管道。但他又认为这一假设似“不太可能”。

超级复杂的破坏行动

柏林赫蒂商学院（Hertie School）能源市场教授利昂·赫斯（Lion Hirth）认为：在70米以下的深海破坏天然气管道，这只能是国家行为，不可能是恐怖主义行动。

不过，法国军方一名匿名高级军官表示，一支有能力的军队知道如何去完成破坏。他认为该地区 "完全适合袖珍潜艇"行动，他提到派潜水战斗员去埋设炸药：移动地雷或无人潜水器。他解释说，无人潜水器离开潜艇后，可在离目标点几海里的地方抛下潜水地雷，以大约10节的速度靠近海底固定目标。在他看来，使用对移动目标更有用的鱼雷来破坏固定管道的可信度较低。他认为这次爆炸 "相当于几百公斤的TNT当量"。专门检测地震和核爆炸的挪威地震研究所估计第二次爆炸的当量相当700公斤炸药。

无人认领

多方把矛头指向莫斯科，莫斯科强调不排除任何假设，甚至天然气管道发生泄漏事故。但汉堡联邦国防军大学（Helmut Schmidt University）的朱利安-帕夫拉克(Julian Pawlak)说："波罗的海是封闭的浅海，几乎每一个动作都被沿海国家船只跟踪和观察。

他表示，"舰艇和潜艇能够部署隐蔽的战斗潜水员 "和其他可遥控达水下交通工具。对于一支在秘密行动方面经验丰富的军队来说，没有什么是不可能的。

究竟谁策划制造了输气管爆炸事件？

前面提到的匿名的法军高级军官说，首先需要问的是：北溪管道不再运转对谁最有利？

朱利安-帕夫拉克认为，现阶段可以确定的，首先，该事件与乌克兰战争有关。"北约的海上指挥部和盟国船只正在考虑和准备应对包括破坏关键基础设施的混合军事行动。其次，这次破坏行动对欧洲经济造成了额外的不稳定。"这是一个暴力的提醒，提醒我们能源基础设施的脆弱性"。

利昂·赫斯倾向于俄罗斯制造了爆炸。"如果这是真的，那就相当令人担忧。至少，这意味着俄罗斯正在发出最明确的信号，即在不久的将来它将不会交付天然气。

攻击北溪管道的人同时发出了另外一个信号，他们可能会攻击为渴求油气供应的欧洲服务的其他能源基础设施。

星期二，波兰、挪威和丹麦为一条战略天然气管道举行落成典礼，该管道将使波兰和欧洲人减少对莫斯科的依赖。"波兰总理莫拉维茨基表示："俄罗斯在天然气领域的统治时代即将结束”。

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