谣传习近平遭软禁的背后

中共二十大前瞻

这是美联社转发的新华社发布的照片。2022年9月27日，中国国家主席习近平和其他中共政治局常委在北京展览馆参观以 "奋进新时代 "为主题的展览。中国国家主席习近平周二重新出现在央视，此前，习近平在公众视野中缺席数日，引发了关于这位69岁领导人政治命运的传言。

在谣传中共总书记习近平出了问题，谣越传越大几天后，习近平出现了。

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场面诡异

不少看过电视画面或视频的人分析，这是一个多么诡异的场面，没有解说员，没有陪同，9月27日，干干净净的七个常委，走在空荡荡的展览馆，像七个幽灵，观看迎合习近平“新时代”的“奋进新时代”主题展。

有人注意到习总书记脚步滞重，联想到他在哈萨克下飞机舷梯时趔趄的镜头。总书记年龄并不大，刚过七上八下……

最奇怪的场面是，穿着蓝夹克衫的习总书记双腿立定，双手比划着讲观感，其余各位都是一样的穿着，除了二号人物李克强穿着白衬衫，背着手看展，政协主席汪洋穿着也同李克强一样，不过没有背手。

从中央到地方，中共领导出场时，穿什么样的衣服似乎是约定俗成的，几乎是统一的，以示团结，或者说以示服从。上级领导穿什么，下级领导就穿什么。每个人跟随领导人的姿态，手放的位置，头高头低，都是相当有自律的官场行为。官最大的，昂首挺胸，官小的低眉倾听，大领导举臂比划，小领导或一只手压着一只手，或者两只手垂着，表示洗耳恭听，忠诚，忠心。

自从习近平当上中共总书记，李克强当上总理，后者一直举止小心，从未越雷池一步。今年两会闭幕时，他甚至说出了“今年是我担任总理的最后一年……”，勉为其难？习近平清零失败，尤其上海清零大失败，中国经济严重滑坡，李克强的姿态慢慢变了。

国务院总理本来主管经济，但习近平剥夺了李克强的这一权力，清零失败，李克强有了收回主管经济大权的机会，四月起，他发动了一系列救经济动作，五月底甚至召开全国10万官员大会，自他担任总理以来从未有过!

关于李克强突然奋勇地走向前台，还有另一种解说，他反正要结束任期了，没有什么可恋栈的，最后一搏，留下一点清名也好。

9月27日，习近平带领中央常委观展的一幕发生在最近出了一系列传言之后，比如传说胡锦涛温家宝掌控中央警卫局，中南海发生政变，习近平遭软禁等等，疯传，传到了海内外…… 习近平周二带着常委们出面了，以参观的名义亮相，谣言不攻自破？

习近平露面不露面，好像本来没那么神秘。华尔街日报引述知情人士，习归国后，遵守防疫规定，进行了隔离，隔离结束后，重新露面。

习这是在做榜样，给他自己制定的清零政策背书。清零，不光清到人民头上，也清到他自己的头上。的确，王岐山副主席率领中国代表团出席英国女王伊丽莎白二世国葬，他是现场唯一戴着口罩的贵宾，与环境格格不入，但有什么要紧，一些观察人士说，要紧的是，戴口罩是一种形式的向习总书记表忠，配合习总书记清零，哪怕远在万里之外。

习对清零如此“虔诚”，这让不少人恐惧，有网友评论：没盼头啦，不知清到什么时候是个头啊。

为什么谣言横飞

这一段时间谣言传得很邪乎，从国内传到海外，从中文世界传到西语世界，一时间甚至上了推特热搜，也引起海外一些媒体的警觉。

法国战略研究基金会学者、中国问题专家邦达兹(Antoine Bondaz)说：“我不会对谣言发表评论。但是，如果中国共产党总书记不顾十年来集中权力和控制武装力量的努力而被人民解放军赶下台，这将是一个巨大的意外”。

一些熟悉中共政治的人从一开始就对上述传言不以为然，有些人甚至尖锐批评这是一种精神胜利法式的画梅止渴自欺欺人的幻觉，但他们试图找出背后的原因。

有些人在传，有些人在信，问题在于谣言为什么传得如此耸人听闻？这当然与中共20大即将召开密切关联，海外多数观察人士认为习近平第三任大体不成问题，但是也有些观察者却有不同的看法。

有些人并不相信习近平被软禁，但认为习近平连任并未铁板钉钉。谣言狂传，意味着中共内斗激烈。中共中央党校前教授蔡霞说，“20大之前充满变数，一切皆有可能! 至于哪种可能成真，要到中共20大新常委们站在新闻记者面前，才算尘埃落定。”蔡霞也表示，“传言反映人心，当真就不必了。|

还有的举出中共历史上的政变例子，比如林彪外逃事件，毛追悼会刚开完，其夫人几位高级领导人被抓事件，华国锋悄然下台等等，都是突如其来，秘而不宣，社会上之前却谣言四传，最后被证明出了大事，这是一个不透明的政权，什么都在不透明中发生，有时会发生得非常突然。

『南方都市报』创办人、旅居美国的媒体人程益中发推说：在极权国家，谣言是存于人心深处的真相，是大众表达群体愿望的独特方式，是大众对抗官方宣传和谎言的常规武器。在极权国家，谣言不是经典意义上的事实，但比事实更逼近真实；它经不起推敲，但比真理令人信服；它漏洞百出，但大众深信不疑。在极权国家，谣言倒逼真相，谣言是另类事实，是遥遥领先的预言。

距离中共20大开幕还有半个多月，当局愈是黑箱作业，外界愈是试图摸探真相，以各种不同的方式。

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