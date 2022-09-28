长春餐厅火灾 17人遇难

长春火灾

长春市一家餐馆9月28日周三发生火灾，已知造成至少17人死亡，3人受伤。目前该企业的法人已被警方控制，事故原因仍在调查。

广告 继续浏览后续

周三，中国东北的长春市一家餐馆发生火灾。法新社引述中国当局说，有17人丧生，另有3人受伤。

据长春新区新闻中心官方微博说，这场火灾发生在当地时间中午12点40分前不久，地点在高新区宜居路宏宇小油饼百姓餐厅。

中国媒体在社交网络上发布的视频显示，一栋大楼底层的火焰熊熊燃烧，浓重的灰色烟雾从门窗里飘出。

据当地政府发布的声明说，"消防队立即赶往现场"，救援行动在下午3点前完成。3名伤者被送往医院，17名遇难者善后工作同步开展。

根据该声明，已经启动调查，以确定这场悲剧事故的原因，目前警方正在问讯该餐厅的一名或多名代表的意见。

法新社这篇报道说，虽然近几十年来中国的消防意识和安全标准有所提高，但建筑火灾仍然经常发生。

今年9月中旬，一场壮观的火灾摧毁了长沙（中国中部）一座218米高的摩天大楼。然而，据消防队称，没有人员伤亡。

2021年6月，在中部的河南省，一所武术学校的火灾造成18人死亡，其中大部分是7至16岁的学生。

2017年，在来自其他省份的农民工居住的北京社区发生了两起火灾，造成20多人死亡。

2010年，上海一栋28层高的住宅楼被烧毁，造成58人死亡。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅