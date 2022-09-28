陈日君枢机等管理的人道基金未注册表证成立 辩方质疑特首竞选办有否注册

香港/政治

现已停运、支持反修例抗争者的「612人道支持基金」，被控未有按社团条例注册，包括天主教香港教区荣休主教陈日君枢机在内的六人否认控罪，辩方质疑涉及其他官绅的组织未有注册，裁判官没有就「(特首候选人)李家超竞选办公室」的质询作出响应，单就「何鸿燊治丧委员会」解释，指治丧会是为了办一件事，没有宗旨，不属社团，裁定控罪表证成立。但法官补充，社团释义「相对扼要及简单」，期望各方下月结案陈词时多作诠释和举例。

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被控六人分别是陈日君、前议员吴霭仪和何秀兰、歌手何韵诗和学者许宝强等五名信托人，以及基金秘书施城威，各被票控一项没有在指明时限内为基金申请注册或豁免注册为社团。不过，根据《社团条例》，社团的定义十分广泛，「任何会社、公司、一人以上的合伙或组织，不论性质或宗旨为何」，均为社团，而本地社团是指在香港组织和成立或总部或主要的业务地点设于香港的任何社团，本地社团须在成立后一个月内注册，警方代表在前(26日)天起一连两日的庭审上指出，纪录中从未收到612基金注册。

审讯期间，控方传召负责调查银行账目的警长出庭，他表示，涉案的户口有10.3万宗交易，总存款额是4.5亿港元(下同，折算6000万欧元)，扣除跨行转账数目，净存款是2.7亿元。辩方盘问时问及，户口每笔收款平均约为4000元，绝大部分都是小数额；作供警长表示，没有统计。

辩方续称，社会上有各式各样组织，并非所有都要登记，并先后举「何鸿燊治丧委员会」和「李家超竞选办公室」为例，指两者均为一人以上组织，是否从未注册为社团。控方及主任裁判官严舜仪先后阻止提问，指与案件无关。

控方举证完毕后，严官裁定六名被告表证成立。代表其中一名被告的彭耀鸿大律师质疑控方至今未交代为何「612基金」是一个「社团」。严官指出，《社团条例》有就「社团」释义，但该释义「相对扼要及简单」，很多组识表面上符合释义，但条例亦列出各种豁免情况，例如小学生办音乐学会便应该可以获得豁免，而宗族之间的联谊、集合宗亲，则应该需要登记为社团。但她亦承认，判断须视乎证据，一些情况可能模糊，本案控辩双方各有说辞，但条例精神应是「既不扰民，又可维持社会秩序及监察团体情况」，呼吁各方撰写书面陈词时，能处理社团定义诠释和举例，认为条例将影响整个社会，如无案例可循，仍要「合乎常识地处理」。

基金成立于2019年7月16日，2021年10月31日停止运作，票控罪名一旦成立，首次犯案的最高罚款为10000元。成立19年的民间人权阵线，与警方就游行安排开会多年后，于2021年被控为未注册社团，涉嫌违反《社团条例》，因其他罪名被羁押的民阵前召集人陈皓桓，认罪后被罚款8000元。

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