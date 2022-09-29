中国零跑汽车香港首日上市股价大跌41.6%

浙江零跑汽车香港上市

两家中国科技企业浙江零跑科技股份有限公司和万科旗下的万物云空间科技服务股份有限公司29日在香港股市上市首日双双股价下跌。其中电动汽车制造商零跑公司更创下今年香港股市上市值在两亿五千万美元以上企业首日开盘最大跌幅。法新社发自香港的报道称，这是年初以来香港股市最糟糕的上市行动。

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中国电动汽车制造商浙江零跑科技股份有限公司29日在香港上市首日，估值一度跌落达41.6%。股价从此前每股48港币跌至每股28.05港币。法新社引述彭博新闻指出，这是自年初以来，市值超过两亿五千万美元企业首日开盘最大跌幅。

零跑公司本月初公开募股时，曾成功融资8亿美元，每股价格为48港币。

香港过去一直是中国内地企业上市的福地，投资人通常都会看到首日开门红。法新社就此指出，如今中国经济状况引发不安，全球股市也因为各大央行纷纷上调利率，以控制通货膨胀而忧心忡忡，香港股市因此形势低迷。香港主要指数恒生指数自年初以来跌幅已经超过22%。根据彭博新闻的数据，今年以来，成功融资超过一亿美元的企业近一半在香港上市首日均股价下跌。

与浙江零跑同日在香港股市首日上市的万科旗下企业，万物云科技服务股份有限公司也未能体验开门红，股值跌落7.9%。 而此前万物云首次公开募股时曾成功融资7亿三千万美元。

浙江零跑科技股份有限公司2015年成立，主打价格在15万到30万人民币价位的中高档电动汽车市场。中国经济增长趋缓背景下，中国地方政府近期纷纷推出补贴措施，鼓励购买电动汽车。中央政府也在七月推出一系列税收优惠措施，刺激电动汽车销售。

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