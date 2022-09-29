乌克兰：拜登称美国永不承认兼并公投 布林肯谴责俄罗斯掠夺乌克兰领土

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在俄罗斯周五将举行仪式正式宣布乌克兰四区并入俄罗斯之际，美国国务卿布林肯周四谴责俄罗斯并吞乌克兰占领区的公投“无异于对乌克兰领土的公然掠夺”。美国总统拜登表示，美国"永远、永远、永远”不会承认"兼并公投"。

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法新社消息，就在俄罗斯周五即将举行仪式正式宣布乌克兰四区并入俄罗斯之际，美国总统拜登周四发表声明，拜登称，美国"永远、永远、永远”不会承认"兼并公投"。拜登表明，美国永远不会承认俄罗斯对乌克兰主权领土的主张，他表示，俄罗斯为了追求帝国野心而对乌克兰的攻击是公然违反联合国宪章，以及主权和领土完整的基本原则，亲俄势力在乌克兰地区举行的公投是"骗局"，结果是在莫斯科制造出来的。

美国国务卿布林肯周四在一份声明中说："由克里姆林宫一手策划的'公投'剧本，旨在掩盖俄罗斯对乌克兰领土又一次掠夺企图。”布林肯强调：由俄罗斯精心策划的公投结果，完全代表不了乌克兰人民的意愿”。

布林肯重申，美国将“永远不会承认”这些吞并领土的行为，他称公投不仅是“非法的"，而且违反国际法，不利于和平与世界安全。

布林肯表示，美国将继续全力支持乌克兰。

美国白宫发言人卡琳·让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）周三表示，美国永远不会承认这些非法并吞的企图，不管俄罗斯如何表述，这始终都是乌克兰的领土。

美国国务院发言人普莱斯此前表示，美国及其西方盟国正在考虑对俄罗斯实施新的制裁。

俄罗斯总统普京将于周五在莫斯科正式宣布俄罗斯并吞四个乌克兰地区，基辅及其西方盟友纷纷对此表示强烈谴责。

克里姆林宫将于周五举行仪式，将正式确定吞并乌克兰的顿涅茨克和卢甘斯克（东部）以及赫尔松和扎波罗热（南部）4个地区。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，"新领土"入俄条约签署仪式，周五将在克里姆林宫举行，总统普京将出席仪式，并会发表长篇讲话。俄罗斯国家杜马议员也获邀请出席活动。

俄罗斯2月24日入侵乌克兰后，近来在乌克兰赫尔松（Kherson）、卢甘斯克（Luhansk）、顿内茨克（Donetsk）、札波罗热（Zaporizhzhia）4州部分掌控的地区发起是否脱离乌克兰并加入俄罗斯的5天公投，公投27日落幕，莫斯科扶植的4区政府完成计票后都宣称选举胜利。

在莫斯科声称居民压倒性地支持当地成为俄罗斯一部分后，美国及西方各国纷纷严厉谴责上述投票是"假公投"，坚称绝不承认结果。

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