中共二十大前瞻

2022年9月27日，中国国家主席习近平和其他中国领导人在北京展览馆参观以 "奋进新时代 "为主题的展览，这张图片来自中国中央电视台的录像。中国国家主席习近平周二重新出现在国家电视台，此前，习近平在公众视野中缺席数日，引发了关于这位69岁领导人政治命运的传言。

美国皮尤研究中心星期四发表全球范围的民调报告，显示习近平主政10年，中国国际形象不断恶化，对习的反感日增。在中国国内，经济形势每况愈下自不待言，对习近平不满的人愈来愈多。但是，习近平不顾任满两届到点下车的中共党规，连任的步伐似乎不可阻挡了？

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习近平连任的前景让一些中国问题专家感到悲观， 中国战略分析智库”研究员邓聿文指出，习让奥威尔“1984“在中国变成现实，“对许多中国人来说，即将过去的‘新时代’的10年只是一个噩梦的结束，二十大会是‘新时代’的另一个噩梦的开始”。前中共中央党校教授蔡霞两年前就曾预言，习近平的统治如果持续下去，“五年之内我们还能看到中国还要经历一次大的乱世”。

反习人士中有一个“加速派”，他们认为习正带领中国加速走向残局和衰败，他若继续执政，反而会加速中共的灭亡，从绝对意义上说不是坏事；但反对加速理论的认为，习加速开倒车，只能让中国人民遭受更多灾难，人权代价巨大。

正如在反习人士中存在着“加速派”一样，就在中共20大开幕日益逼近的时刻，西方也出现了一种类似的甚至认为习连任“未必坏”的分析，这种观点尤以『大西洋月刊』的文章为代表。该刊9月26日发表的署名舒曼的分析文章认为，尽管习近平在20大上将打破先例，获得第三个任期，这不是华盛顿一些人所希望看到的，因为习肯定打算削弱美国在全球的影响力。但习近平的政策的实际结果表明，习近平正在削弱而不是加强中国作为美国竞争对手的地位。习近平执政时间越长，中国的竞争力就会越弱，越难和美国竞争。因此美国不用担心习近平连任，他的连任对美国而言未必是坏事。

习近平被一些批评者指德不配位，却刚愎自用，比如他坚持两年之久还在挺着的清零政策明显导致人民怨声载道，中国经济严重后退，华尔街日报九月初援引多位经济学家报道说，由于清零政策和遏制房地产投机的努力，中国将无法赶超美国。

世界银行9月27日发布报告，预测中国今年的GDP增长幅度仅为2.8%，远低于此前预测的5%。越来越多迹象显示中国经济已明显失去高速发展动力、正步入40年来最慢增长轨道。

美国之音报道，习近平并非邓小平或者周恩来这类更老练的领导人，曾担任里根政府国际事务顾问的罗宾逊为此感到幸运，因为更粗野蛮横的黑帮式领导人反到容易对付，习近平打破规则迈向终身统治乃暴君行为。公司集中于中共严密控制之下对声誉和在西方的融资并不有利，党将商业活动复杂化而导致犯错。

党内外、海内外反对习的大有人在，习为什么还能连任？旅美作家苏晓康在脸书倒是提出了另外一种看法：“习已焦头烂额，而中共内外交困，仍不换人，乃是无人可换，让习继续顶缸，是最省事的做法，因为瘟疫传遍全球、防疫禁锢全国也拖垮经济、一带一路熄火、台海僵持、全球敌对等等，换了习就要有人出来应对处理，中共这个边缘人集团，今天还有这样一个人吗？”

也有人认为，习近平长期执政下去，没有人能够真正受益，全世界都将付出代价。

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