朝鲜发射2枚短程导弹 韩国表达严正关切

朝鲜/导弹/韩国/美国

朝鲜周四(9月29日）晚间向东部海域发射2枚短程弹道导弹，近5天内3度发射导弹示威，韩国表达严正关切，称将透过国际合作加强对朝鲜制裁，应对平壤持续违反联合国安理会决议的行为。

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中央社援引韩军称，朝鲜9月29日晚上从平安南道顺川一带发射2枚短程弹道导弹。这是朝鲜继25日及28日后，5天内第3次发射导弹。

韩国联合参谋本部（韩联参）29日称，军方发现朝鲜29日晚上8时48分至57分许，从平安南道顺川一带向韩半岛东部海域发射2枚短程弹道导弹。

军方强调在加强对朝鲜监视和戒备态势的同时，与美方保持紧密合作，维持万全的戒备态势。

日本防卫省也发布消息称，侦察到朝鲜疑似发射弹道导弹。

根据当局掌握资讯，朝鲜28日记29日都是利用移动式发射台，向东部海域一座无人岛发射导弹。

韩国总统办公室周四晚在朝鲜发射导弹后紧急召开国家安全会议（NSC），听取联合参谋本部报告，讨论对朝鲜后续可能进行其他挑衅行动的相关应对措施，并决定加强30日美日韩联合军演中的对朝鲜遏制能力。

韩国总统办公室发布声明指出，朝鲜接连发射弹道导弹的挑衅行为严重，谴责朝鲜接连违反联合国安理会的行动，并表示将以韩美合作为基础，透过跟友邦及国际社会共同加强对朝鲜制裁等方式予以应对。

朝鲜近5天内已发射3次导弹，包括25日1枚地对地短程弹道导弹，28日2枚短程弹道导弹，以及周四的2枚短程弹道导弹；舆论推测可能是针对近期举行的美韩、美日韩联合军演，以及美国副总统哈里斯周四对韩国进行访问。

法新社称，美国副总统哈里斯周四结束对韩国访问，此行旨在加强美国与韩国在防务方面的合作。而朝鲜在哈里斯访问前后都发射了导弹。

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