李嘉诚207亿出售贵重豪宅 呎价折让三成 评论指有方向标作用

香港，经济

在香港物业市道看淡、楼价指数连跌三个月至三年半低位之际，由香港首富李嘉诚创办的长实集团公布，以超过207亿港元(下同，折算约27.3亿欧元)出售山顶一个超级豪宅项目余下的152个住宅单位及车位予新加坡华瑞资本，为香港历来最大额住宅单一成交，呎价6.2万元，较该楼盘已售单位平均呎价低约三成。有评论认为，李嘉诚的行动有方向标作用；另有业界人士指，不排除个别发展商看淡本地短期楼市发展，故先行加快套现。

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长实集团昨(28日)在股市收市后公布，以公司转让形式，将港岛半山波老道豪宅楼盘21 BORRETT ROAD余下住宅单位及车位悉数售予新加坡华瑞资本旗下基金LC Vision Capital，套现约207.66亿元，估计录得约63亿元收益，所得款项净额用作一般营运资金用途。长实更会为就本次交易向对方提供融资，本金额不多于103.83亿。预计交易完成日期为2025年3月。

翻查成交数据，上述项目第一期首个出售单位天池屋去年以超过4.59亿成交，呎价高见13.6万元，曾一度创亚洲分层户新高；而该项目另一个单位今年中出售时，呎价仍高见9.19万元；其后售出的逾三十个单位，呎价介乎6.9万至12.6万元不等。

网台D100新闻节目主持人梁家权和信诚证券联席董事张智威均指出，以李嘉诚为首的长和系，过往出售资产都「时机准确」，交易后不久，市况往往便转变。例如长和系在2017年以402亿元出售中环中心权益后不足一年，便出现中美贸易战，新买家前年放售其中三层楼面时，意向呎价较买入价低逾三成。另外，长实及同系的长和系在7月前出售伦敦商厦和减持英国水厂的25%股权电讯发射塔资产，套现超过500亿，而英镑近日则出现加速贬值之势。

银河证券业务发展董事罗尚沛表示，长实以远低于该楼盘近月一手成交呎价出售余下单位，反映长实不看好未来数年香港豪宅以至整体地产市道，豪宅市道十分珍贵，现在市道虽不好，但数年后下一个楼市周期来临，呎价便可重上10万，但「诚哥都唔等，你都知乜嘢料啦(意即「发生什么事」)」，反映长实不看好楼市后市。

长实公布山顶超级豪宅项目的同日早上，差饷物业估价署公布香港住宅楼价指数，显示8月私人楼宇售价指数报368.2，按月跌幅扩大至2.26%，连跌三个月，同时创近半年最大单月跌幅，指数跌至约三年半低位。业界表示，放宽入境检疫限制及按揭压力测试门坎，不足以扭转楼价下跌趋势，预期9月份指数会继续下跌。

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