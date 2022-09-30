中国厌倦了普京的战争 法国国际冲突危机专家指出

“中国厌倦了普京的战争!” 这是法国研究世界冲突与危机问题专家暨国际特派记者雷诺·吉拉德(Renaud Girard)在费加罗报专栏的评论。他并指出：“克里姆林宫现今表现出的政治冒险主义，也正是中国政权所憎恶的。”

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2022 年 9 月 15 日至 16 日在乌兹别克撒马尔罕举行的上海合作组织成员国会议显示出，俄罗斯总统普京在这世界上仍然有朋友，尽管他于 2022 年 2 月 24 日开始对乌克兰进行军事入侵。上合组织乃中俄两国于 2000 年代初成立，以作为对西方国际组织的制衡力量。

世界冲突问题专家吉拉德还指出，事实上，俄罗斯继续与土耳其、伊朗、印度和中国四大东方大国保持着良好的政治和经济关系。 这些国家和俄罗斯一样地认为：西方想要将其民主愿景强加给全世界是站不住脚的。

上述这五个国家都口径一致地批评了2003年盎格鲁-撒克逊人以更换政权更迭为借口，入侵伊拉克。 他们认为，在华沙公约解体后，以及1990 年代初期苏联解体后，北约过度东扩。

他们认为美国在 2008 年提出的将北约的边界扩大到俄乌边境的想法具挑衅性。因此，他们并未急于谴责俄罗斯个公然破坏乌克兰领土的完整。

但是他们同意这么做吗？ 这倒也不尽其然。这些东方的国家，并无一国站出来承认，俄罗斯在 2014 年 3 月对克里米亚的这种“软着陆”（没有流血而且经过了全民公投）的并吞是合法的。

经过北约 1999 年的三个月的轰炸后，贝尔格莱德不得不放手，承认科索沃的独立，科索沃是塞尔维亚的一个分离主义阿尔巴尼亚语地区。但印度、中国和伊朗对于借由军事武力而产生的这个独立国家的外交承认，总是表现的有所忌惮。

中国对俄罗斯军事失败感到惊讶: 如果俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的这项攻击行动的赌博成功了，如果他成功说服了乌克兰将军们加入他的行列，如果他成功在基辅建立一个“去纳粹化”的政府，那么这些东方的国家很可能也就会视而不见，也就会接着承认这个“既成事实”。

但如今，随着俄军战事的失败，激起全乌克兰人民的壮烈抵抗，普京的这项特种军人的军事行动并不像一种特种军事行动，反倒更像是一场传统战争，让这些东方大国决定睁大他们的眼睛，看个清楚。

吉拉德提到中国的立场说，他们当中的第一个国家--中国，看到了什么？ 中国首先看到的是一个军事遭遇失败的俄罗斯，这让中国感到惊讶，但并未让它感到心烦意乱。

但令中国非常沮丧的是，克里姆林宫正走向战事升温路线，宣布额外加码动员 300,000 名的俄罗斯预备役人员，普京并暗示他可能会使用核武器。

这就是中国方面所说的《外交政策冒险主义》，也正是该国最抗拒的。

在中国的历史中，中国人已经表明他们非常喜欢贸易而不是战争。 他们唯一拒绝过的贸易是鸦片，这是英国在 19 世纪上半叶用武力强加给中国的。

在从 1950 年代初期到 1980 年代初的毛政权时代之后，中国放弃了意识形态，开始了生产制造和贸易。

通过殷勤的努力和持久不懈，中国如今已成为世界最大的制造强国以及全球最大的贸易强国。 而在工业革命时代之前，中国就曾经是这样的国家。

中国国家主席习近平在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行的上合组织会议当中，已经明确表示：这场俄乌战争是时候结束了。

这名专栏作家在费加罗报指出，今天，中国已经厌倦了普京在乌克兰的战争。 因为通过制裁和反制裁的螺旋式发展，这场战争有可能破坏世界贸易的兴盛活络，并导致世界的政治技术的分割。

然而，中国这个世界工厂希望能继续畅通无阻地把它的产品出口到全球所有市场，从出口到最有能力付款的，最可靠的西方市场开始。

这就是为什么中国国家主席习近平在撒马尔罕明确表示，这场战争是该结束的时候了。 在这一点上，印度总理纳伦德拉·莫迪 (Narendra Modi) 也加入了他的行列。

中国为了使这个向俄罗斯传达的信息能够更加清楚表达出来，2022年9月22日，中国外长王毅会见了乌克兰外长德米特罗·库列巴(Dmytro Kuleba)。那是在纽约联合国大会期间，中国外长王毅向乌克兰外长库列保证：中方恪守各国的国家主权和领土完整原则。而乌克兰向中方表示，乌克兰只承认一个中国。两国打算庄严地庆祝双方建交三十周年。

吉拉德的评论最后自问自答地说：那么，这是否意味着，明天，中国将成为俄罗斯与乌克兰之间的调解人呢？

他说：土耳其的确曾于今年的3月尝试扮演这个角色，但经济和外交分量都远超土耳其的中国更，能够胜任这个角色。

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