中国扩大外交「亮剑」范围 涉台港人权议题坚决斗争

中共20大/外交

中共中央宣传部2022年9月29日早在北京就新时代外交工作举行新闻发布会，副外交部长马朝旭马朝旭(小图)提出六个外交亮剑范围，评论料习近平的强军和战狼外交在二十大后亦不会放软。(2017年建军节图片及外交部图片)

在中国与西方的壁垒日益分明之际，中国副外交部长表明，中国坚定捍卫国家利益和民族尊严，在大是大非问题上旗帜鲜明、寸步不让，「在台湾、涉港、涉疆、涉藏、涉海、人权等问题上敢于亮剑，坚决斗争，有力维护国家主权、安全和发展利益。」当中，有关台港和人权过往未在中共公开表述的亮剑和斗争范围中提及。

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熟识中国事务的评论员林和立向本台指出，这反映北京不会如部分人所想望般，在「二十大」后放软以换取经济转活，反而会在军事上更加强硬；至于把台港新增入「亮剑」范围，主要还是针对台湾，因为香港早已被驯服。

中共中央宣传部昨(29日)早在北京就新时代外交工作举行新闻发布会，副外交部长马朝旭响应有关中国未来五年是否会继续坚持斗争时指出，中国开展「外交斗争」，是要用行动证明，中国「有主动迎战的底气，不畏强权的骨气」。中国旗帜鲜明捍卫一个中国原则，实现同九国建交复交，在台湾问题上坚决回击挑衅行径，巩固了国际社会一个中国共识，有力阻遏外部势力干预香港事务，巩固香港由乱及治的良好态势。另又挫败了「以疆制华」的政治图谋，以及推进「南海行为准则」磋商。

他续称，中国抵制疫情政治化和病毒标签化，另又在联合国人权理事会和联大的社会、人道主义和文化委员会等会议上连续7次挫败反华人权行动，形成近百国支持中国反对以人权问题为借口干涉中国内政的强大声势，成功争取被加拿大扣留的华为副董事长孟晚舟平安回国。

记者会前夕，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团副代表李松出席联合国人权理事会「殖民主义遗留问题对享有人权负面影响」专题讨论会，敦促美英等西方国家反省殖民主义历史原罪及改正错误，摒弃借人权问题干涉他国，不得政治化、工具化人权问题，更不得以人权为名强推政权更迭。

林和立接受本台电话访问时指出，美国总统拜登的反共联盟，力度比前总统特朗普(中国译作川普)有过之而无不及，有些人主观愿望认为，习近平为了拯救高科技产业，会在「二十大」后作出让步，马朝旭的表态显示，习不会放松，还会在军事上更加强硬。他预计，中国会在台湾、南海、钓鱼台列岛、印度等议题上「亮剑」。

但他补充，习近平应该仍是举棋未定，因为习虽不会纯因经济问题而放松其强硬路线，但若经济影响到民生这个中共管治合法性来源，习可能被迫妥协，然尽管如此，习仍不会在外交上放松。

林和立指出，国内仍有一派人认为，中国在外交上须注重策略，不要光谈主义，持有关观点的应是大多数，但在「权力上是少数派」。简而言之，中共党内有不同声音，但习近平强硬，走理性主义者未必愿意公开发话。

「亮剑」是中共总书记习近平自「十八大」以来提出的，有「斗争」意味，首见于2013年6月的全国组织工作会议，当时习指出，党干部「面对大是大非敢于亮剑，面对矛盾敢于迎难而上，面对危机敢于挺身而出，面对失误敢于承担责任，面对歪风邪气敢于坚决斗争」。

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