习近平为何重提伟大斗争

中共二十大前瞻

自9月28日习近平重新露面，率领众常委集体参观“奋进新时代”主题展，常委们的活动密集起来，出席“国庆酒会”，向人民英雄纪念碑献花。酒会上，所有常委外加王岐山，围着一张圆桌；向纪念碑献花，也是七常委外加王副主席。

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9月28日那次集团露面，是为了让一时间盛传的习近平被软禁的谣言不攻自破？观察人士分析，常委们频繁集体出动，大约是为了向外界显示团结，在距离20大召开还有半月的时间，传言纷飞之际，显示团结而不是分裂，和谐而不是内斗，不给传言留空间，很重要。

“十一”酒会上，国务院总理李克强致辞，概括提到将要召开的二十大是“一次十分重要的大会”，强调今年“极不寻常”，照例提到“在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下”取得的年度成绩，李克强没有用习近平的“坚持清零不动摇”，而是强调今年四月以来他一贯使用的“坚持统筹疫情防控和经济社会发展”。李克强十一致辞的重心其实是经济，强调“要着力稳住经济基本盘”，要 “巩固经济回稳基础、力促回稳向上……。”

中国的经济形势严重，专家们归咎于习近平坚持清零，李克强“救经济”能起多大作用？而且，习近平并没有放弃清零。世界银行9月26公布最新报告，再次将中国的经济增长大幅下调至2.8%。世界银行调降中国经济增长的原因是由于疫情及封控造成的负面影响。远远低于中国政府年初制定的5.5%的目标，李克强“力促回稳向上”，大约希望至少在他结束总理任期前，不要留一个烂摊子，恐怕也只是一个美好的希望。

过去经常出席“十一”酒会的中共元老们都没有出席，他们可能太老了，他们可能要避嫌？中共总书记习近平在招待会上没有说话，他是通过另一种方式发言的，给节日涂上了一层强硬的色调。党刊『求是』发表他的题为『新时代中国共产党的历史使命』文章，核心是强调坚持“伟大斗争”。

斗争是毛泽东时代最走红的话语，“阶级斗争”，“路线斗争”，还有那一句“与人斗，其乐无穷”，把中国人一次次推向政治运动，不知害死多少人。

上述文章取自习近平2017年中共19大报告，通篇强调四个伟大：伟大斗争，伟大工程，伟大事业，伟大梦想。“伟大斗争”居四个伟大之首，而且强调，“实现伟大梦想，必须进行伟大斗争”。

而且说，要有效应对重大挑战、抵御重大风险、克服重大阻力、解决重大矛盾，“必须进行具有许多新的历史特点的伟大斗争”。“全党要充分认识这场伟大斗争的长期性、复杂性、艰巨性，发扬斗争精神，提高斗争本领，不断夺取伟大斗争新胜利。”

习近平在距离20大召开仅剩两周时间，重拾“伟大斗争”，应非空穴来风，有一种特殊的威胁意味。观察人士认为，“伟大斗争”应是有指向的。习近平是邓时代以来中共历届领导人唯一念念不忘“斗争”的， 这与他上台以来，以反贪为专权铺路，在党内树敌众多有关，尤其他一心推翻中共规矩，两届任期届满后不“到点下车”，就有点像僭主，党内合法性不足，成了习近平的“原罪”，也成了反习一派的把柄。把有可能的反对派，党内忠诚度不够的“两面派”一个个以“伟大斗争”的名义打下去，保证顺利连任。

北京当局最近连续判处几位公安司法高官以死缓，且死缓转为无期后不能减刑，终身监禁，就被指是在20大召开前的特殊时期，一种杀鸡儆猴的手段。几位号称均属于“孙力军政治团伙”的高官，党内定的罪名是拉帮结派，对党不忠诚，法庭判决时隐去了这些要害，均以贪污罪判处。

有分析认为，习近平的问题是你不知道他会连任多少次，是否终身执政，他修宪废除领导人任期，让中共失去任何变化的可能性，失去了任何盼头，这种不可预测性升高了中共内部的紧张，高度集权的习反而感到不安全，需要不断斗争，震慑对手，也就是不断清除异己。

习近平给公安司法高官判重刑，又把自己的亲信，福建来的王小洪半年前超速提拔为公安部长，法国『费加罗报』9月29日报道形容王小洪是“忠于习近平的凶恶守门人”，让他掌握刀把子，也是为了应对二十大前一切可能发生的不测。总之，这一切都是习氏缺乏安全感的表现，越是需要安全感，就越是需要斗争。

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