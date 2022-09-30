俄罗斯侵乌战争
乱邦不居 美国驻莫斯科大使馆呼吁美国人赶快离开俄国
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美国驻莫斯科大使馆28日发出警告，呼吁在俄国的美国人赶快离开。大使馆说，俄罗斯有可能阻止美国公民离境，并会征召有双重国籍的人服役；俄罗斯也可能拒绝承认拥有双重国籍的美国公民，也会限制他们获得美国领事协助。
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俄罗斯总统普京发令征召30万后备军人入伍参加对乌克兰战争后，许多俄罗斯年轻男性纷纷外逃。美国大使馆表示，航班极为有限，无法在短时间获得机票，不过汽车和公共汽车使用的陆路仍然开放；馆方说，在目前情况下，使馆帮助美国公民的能力受到严重限制，人们应该尽快自行作出安排。
大使馆要求离开俄国的美国人应携带适当的身分证明，包括美国护照及俄罗斯签证，并制定不依赖大使馆协助的应急计划。
美国国务院也在官方网站提供美国人离开俄罗斯的信息。国务院提到，当地大使馆在协助美国公民的能力上受到严重限制；当前的商业航班非常有限，地面离境方式虽保持开放，但可能会更加受限。
白宫新闻发言人让·皮埃尔（Karine Jean-Pierre）27日表示，欢迎俄罗斯人远离普京不得民心的战争，来美寻求庇护。
据媒体报导，由于普京签署局部动员令，引发大批俄国民众出逃，在不到一周内，已有大约26.1万名男性逃离俄罗斯。根据各国官方统计，逃往哈萨克的约有9.8万人，逃往乔治亚的有超过5.3万人，逃往芬兰的有4.3万人，另有大约3千人逃往蒙古。
要求匿名的俄罗斯民众对美联社表示：大家担心，俄政府迟早会面临全面动员的情况，届时将没人能逃离。
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