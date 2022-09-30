乱邦不居 美国驻莫斯科大使馆呼吁美国人赶快离开俄国

俄罗斯侵乌战争

2022年9月29日，在莫斯科宣布进行部分军事动员后，俄罗斯北奥塞梯地区和格鲁吉亚之间的一个边境口岸出现了长长的车辆队伍。许多俄罗斯人正在离开他们的家园。

美国驻莫斯科大使馆28日发出警告，呼吁在俄国的美国人赶快离开。大使馆说，俄罗斯有可能阻止美国公民离境，并会征召有双重国籍的人服役；俄罗斯也可能拒绝承认拥有双重国籍的美国公民，也会限制他们获得美国领事协助。

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俄罗斯总统普京发令征召30万后备军人入伍参加对乌克兰战争后，许多俄罗斯年轻男性纷纷外逃。美国大使馆表示，航班极为有限，无法在短时间获得机票，不过汽车和公共汽车使用的陆路仍然开放；馆方说，在目前情况下，使馆帮助美国公民的能力受到严重限制，人们应该尽快自行作出安排。

大使馆要求离开俄国的美国人应携带适当的身分证明，包括美国护照及俄罗斯签证，并制定不依赖大使馆协助的应急计划。

美国国务院也在官方网站提供美国人离开俄罗斯的信息。国务院提到，当地大使馆在协助美国公民的能力上受到严重限制；当前的商业航班非常有限，地面离境方式虽保持开放，但可能会更加受限。

白宫新闻发言人让·皮埃尔（Karine Jean-Pierre）27日表示，欢迎俄罗斯人远离普京不得民心的战争，来美寻求庇护。

据媒体报导，由于普京签署局部动员令，引发大批俄国民众出逃，在不到一周内，已有大约26.1万名男性逃离俄罗斯。根据各国官方统计，逃往哈萨克的约有9.8万人，逃往乔治亚的有超过5.3万人，逃往芬兰的有4.3万人，另有大约3千人逃往蒙古。

要求匿名的俄罗斯民众对美联社表示：大家担心，俄政府迟早会面临全面动员的情况，届时将没人能逃离。

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